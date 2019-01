Acuerdo pionero en Alemania para que un importante número de estudios estén en Acceso Abierto

Groundbreaking deal makes large number of German studies free to public

By Kai KupferschmidtJan. 15, 2019 , 4:45 PM. doi:10.1126/science.aaw6836

Hace tres años, un grupo de bibliotecas, universidades e institutos de investigación alemanes se unieron para obligar a los tres mayores editores científicos (Elsevier, Springer y Wiley) a ofrecer un tipo de contrato completamente nuevo. Consistente en que a cambio de una suma global anual, querían un acuerdo nacional para que los artículos de autores alemanes pudieran leerse libremente en todo el mundo, a la vez que se otorgara a los investigadores alemanes acceso a todo el contenido en línea de los editores. Hoy, después de casi 3 años de negociaciones, el consorcio, llamado Proyecto DEAL, puede finalmente reclamar un éxito: Esta mañana, firmó un acuerdo con Wiley, uno de los tres grandes editores académicos con sede en Hoboken, Nueva Jersey.

Según el contrato con una vigencia de de 3 años, los científicos de más de 700 instituciones académicas podrán acceder a todas las revistas científicas de Wiley desde 1997 y publicar en todas las revistas de acceso abierto de la editorial. “La cuota anual estará en función del número de artículos que publiquen en las revistas de Wiley, unos 10.000 en años anteriores”, dice uno de los negociadores, el físico Gerard Meijer del Instituto Fritz Haber, un instituto de la Sociedad Max Planck.

“Se ha acordado una fórmula precisa para los honorarios, pero a petición de Wiley sólo se hará pública, junto con otros detalles en el contrato, en 30 días”, dice Meijer. Sin embargo, el pago total debería ser aproximadamente lo que los institutos alemanes han estado pagando a Wiley en concepto de cuotas de suscripción hasta ahora, apunta Meijer.

“El contrato es el primero entre una editorial y una nación líder en investigación para implementar el cambio hacia el acceso abierto”, dijo el editor ejecutivo de Wiley, Guido Herrmann, en una conferencia de prensa. “Estamos convencidos de que éste es un momento importante y especial en el movimiento hacia un acceso más abierto y una ciencia más abierta”, dijo. Bajo el contrato, Wiley y Project DEAL también lanzarán juntos una nueva revista interdisciplinaria de acceso abierto, celebrarán un simposio anual para jóvenes investigadores sobre el futuro de la comunicación en la investigación y crearán un grupo de desarrollo encargado de “innovar y acelerar nuevos enfoques”.

“Es bastante impresionante”, dice Robert-Jan Smits, enviado especial de la Comisión Europea para el acceso abierto en Ginebra, Suiza. “Es un gran día para la ciencia alemana, un gran día para la ciencia europea, y es un gran día para la ciencia global.”

Es probable que el acuerdo aumente la presión sobre Elsevier y Springer, los otros dos editores con los que Project DEAL ha estado negociando. Aunque existe un acuerdo de transición con Springer a medida que continúan las negociaciones, las conversaciones con Elsevier parecen estancadas, y cientos de instituciones científicas perdieron el acceso a las revistas de la editorial a principios de este año, incluida la Sociedad Max Planck.

Las negociaciones con Wiley se alargaron durante mucho tiempo porque era necesario matizar muchos detalles. Por ejemplo, el acuerdo se aplica a todos los trabajos cuyo autor trabaja en una de las instituciones alemanas, pero ¿qué sucede si un trabajo tiene dos autores, o si un autor cambia su afiliación entre el momento en que se presenta y se acepta un trabajo? Meijer dice que se alcanzaron acuerdos sobre muchos de estos detalles, pero que era imposible prever todos los escenarios posibles. Y asegura que “la frase que más aparece en este contrato es probablemente “de buena fe'”

Para Wiley, fundada en 1807, “se trataba de adaptarse al mundo rápidamente cambiante de la publicación académica”, dice Judy Verses, vicepresidenta ejecutiva de investigación de la empresa. “Con los cambios que se están produciendo en el mercado, básicamente existen dos opciones: decidir que te vas a colocar en el asiento delantero y conducir, o sentarte en el asiento trasero y dejarte llevar”