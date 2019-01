13 Reasons Why Libraries are Holding Us All Together

Tiffany King, author of Eat at Home Tonight, argues why libraries are relevant, and more importantly, matter.

BY TIFFANY KING

La biblioteca ha sido uno de mis lugares favoritos en el mundo desde que me senté por primera vez con las piernas cruzadas en el suelo, dando vuelta a las páginas de libros ilustrados en el departamento de niños de la Biblioteca Morrison-Reeves. Mi sueño de escribir un libro comenzó a cobrar vida en la biblioteca. El otro día alguien compartió conmigo que su biblioteca había adquirido mi libro de cocina, “Coma en casa esta noche”, y me emocionó saber que mi libro tendrá un lugar en el estante de la biblioteca!

No son sólo los libros de la biblioteca los que han sido importantes en mi vida, sino que el lugar en sí mismo ha tenido significado para mí. Conocí a varios de mis buenos amigos por primera vez en la biblioteca. Mis hijos han conocido gente interesante y han aprendido sobre todo tipo de temas a través de los programas de la biblioteca. Durante los programas de verano, mis hijos y sus amigos pudieron ver de cerca a las aves silvestres, hacer papiroflexia, material para teñir corbatas y muchas más cosas. Las bibliotecas proporcionan un lugar para que las comunidades se reúnan y crezcan.

En esencia, las bibliotecas nos mantienen unidos de una manera que a menudo damos por sentado, pero existen por lo menos 13 razones por las que las bibliotecas nos mantienen unidos:

1. Las bibliotecas son edificios reales y físicos donde podemos encontrarnos con gente real cara a cara y disfrutar de los libros. Debido a que venimos a la biblioteca con frecuencia, a menudo vemos a las mismas personas, permitiendo que entablemos relaciones y hagamos amistades.

2. Los bibliotecarios y los usuarios de las bibliotecas hacen más por fomentar el amor por la lectura que cualquier otro grupo de personas. Muchos niños se enamoran más de los libros y las ideas en las bibliotecas que en cualquier otra parte del mundo. Los libros confieren simultáneamente placer, seguridad, aventura y apertura de ideas tanto para niños como para adultos.

3. Puedes aprender casi cualquier cosa a través de la biblioteca. Desde cursos de informática y acceso a Internet, también clases de idiomas extranjeros y los extranjeros pueden aprender y mejorar nuestro idioma. Las bibliotecas ofrecen muchas posibilidades a sus comunidades.

4. Divertirse no es difícil cuando tienes una tarjeta de biblioteca, tal como dijo Arthur, el conejito de la serie de dibujos animados basada en los libros de Marc Brown titulada “Las aventuras de Arthur y sus amigos”

5. Una tarde deambulando por las estanterías proporciona un maravilloso momento de calma y paz a cualquier persona.

6. En ningún otro lugar se anima a la gente a coger todo lo que desee leer, aunque puedes salir de la biblioteca agobiado por las abultadas bolsas de libros o luchando por poder ver la calle entre la torre de libros que llevas en los brazos. Este es el mejor tipo de indulgencia.

7. Los programas de la biblioteca, como la hora de los cuentos, los clubes de lectura, las clases y otros, fomentan las verdaderas amistades entre las personas. Los programas de Book Buddies (Libros amigos) para adultos confinados en casa y los programas comunitarios en hogares de ancianos y centros tutelados permiten disponer de libros de la biblioteca (y conexión humana) a aquellos que ya no pueden salir de casa.

8. Debido a que no tienes el compromiso de comprar los libros, los usuarios de la biblioteca son libres de explorar cualquier tema o autor que se les antoje. Es poco probable que compren un libro sobre hongos o arte moderno o sobre cómo construir una terraza en el patio trasero, pero con gusto sacarían cualquiera de estos libros de la biblioteca.

9. El sistema de clasificación de Dewey confiere un orden al mundo, que nos inspira a poner orden en nuestras vidas. ¡De acuerdo!, quizás decir esto es un poco exagerado, pero hay algo encantador en categorizar todos los temas del mundo en un sistema bien estructurado.

10. La sección de biografías está llena de lecciones de vida que podemos considerar, para saber qué hacer o qué no hacer para ser feliz o tener éxito en la vida.

11. Hay una belleza innata en un libro que ha sido transmitido y leído por mucha gente.

12. Firmar la primera tarjeta de la biblioteca es la primera acción y el primer derecho que adquirimos en la vida para ser miembros activos de la sociedad.

13. Las bibliotecas contienen información sobre la historia local, sobre nuestra identidad, y recogen esta información que nadie más recogería para que pueda ser transmitida a las próximas generaciones

Las bibliotecas son los héroes anónimos de nuestras comunidades. Todos los que contribuyen a que las bibliotecas sean posibles también están haciendo del mundo un lugar mejor. Lleva (y usa) su tarjeta de la biblioteca con orgullo!