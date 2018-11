Perfiles de citas de Google Scholar: lo bueno, lo malo y lo mejor

Google Scholar Citation Profiles: the good, the bad, and the better

Desde 2012 Google Scholar ofrece a los académicos la oportunidad de crear su propio perfil, algo que realmente te recomendaría que hicieras. Configurar un perfil de citación de Google Scholar es fácil y muy rápido. Un Perfil GS es su tarjeta de presentación académica, es la forma más rápida y fácil para que otros académicos puedan ver todas sus publicaciones de un vistazo. Si tienes un nombre común, también es la única manera segura de desambiguar tu registro de publicación del de sus homónimos.

Lo bueno: una gran solución para las citas “perdidas”

La creación de un perfil GS es también una gran solución para uno de los mayores problemas en el análisis de citas: la presencia de citas “perdidas”. Las citas extraviadas no son lo mismo que múltiples versiones web idénticas de un mismo documento; Google Scholar normalmente agrega las que se encuentran en un registro maestro. Lo que quiero decir con “citas perdidas” son registros que no han sido agregados bajo su registro maestro. Estas segundas (y a veces terceras y posteriores) versiones del registro típicamente sólo tienen un pequeño número de citas cada una y son generalmente el resultado de la mala ortografía del nombre de un autor, el título de la publicación o de la revista. También pueden ser causados por errores de análisis de Google Scholar. Para más detalles sobre esto, por favor vea: Google Scholar: Stray citations.

Las citas “extraviadas” tienden a ser particularmente comunes para las publicaciones “no tradicionales”, tales como software, libros, capítulos de libros y documentos de conferencias, ya que generalmente no existe una forma estandarizada de hacer referencia a ellas. Por lo tanto, es mucho más difícil para Google Scholar averiguar si se refieren a la misma publicación. Por ejemplo, aunque Google Scholar hace un trabajo mucho mejor que la Web of Science en cuanto a referencias a mi programa de software Publish o Perish, todavía hay muchas citas perdidas, que – en mi perfil de GS – todas las he fusionado en el registro maestro. Cualquier registro en su perfil de GS que contenga citas fusionadas se muestra con un * detrás de las citas. Puedes fusionar registros iniciando sesión en su perfil, marcando la casilla situada frente a los registros que deseas fusionar y haciendo clic en fusionar.

No, esto no significa que Google Scholar sea malo.

Es importante señalar que los registros de citas perdidas no son exclusivos de Google Scholar. Por ejemplo, también prevalecen en Web of Science si se utiliza la función de búsqueda “Cited Reference”[que incluye referencias a libros y revistas no listadas en ISI] en lugar de la función de búsqueda general. Necesitamos enviar un informe de cambio de datos a Clarivate casi todas las semanas para pedirles que fusionen mis citas perdidas en sus registros maestros relevantes. Ver también: Web of Science: How to be robbed of 10 years of citations in one week! and Bank error in your favour? How to gain 3,000 citations in a week.

Uno de los académicos más citados en el campo de la gestión – Geert Hofstede – ha publicado un libro titulado “Cultures Consequence“. Este libro se publicó por primera vez en 1980, con una segunda edición revisada en 2001. Estas dos versiones tienen, respectivamente, más de 12.000 y más de 9.000 citas bajo el título “Cultures Consequence“. Sin embargo, también hay cientos de registros adicionales de citas perdidas en la búsqueda de “Cited Reference” de ISI, todos ellos referidos a los mismos dos libros. Muchas de las entradas extraviadas en ISI son simples errores ortográficos del título. En la mayoría de estos casos, las referencias eran correctas en los trabajos de referencia y los errores de ortografía parecen haber sido cometidos por el personal de que introduce datos de ISI.

Lo malo: perfiles muy contaminados (pero se puede evitar fácilmente)

Como eres tú (no Google Scholar) quien está creando este perfil, eres tú quien necesita mantenerlo y mantenerlo actualizado. Esto no es responsabilidad de Google Scholar. Sin embargo, muchos investigadores sólo tardan unos minutos en crear su perfil, no miran ninguna de las opciones y por lo tanto no se dan cuenta de que la opción por defecto es añadir nuevos artículos automáticamente. Esto no es del todo sorprendente, ya que Google Scholar no hace que sea muy obvio cómo hacerlo. Pero en realidad es muy fácil. Simplemente ingresasa a tu perfil y haz clic en la pequeña cruz blanca sobre un cuadradito negro que se ve en la barra de título.

Haz clic en “Configurar actualizaciones del artículo”. Luego, en la página siguiente, haz clic en la segunda opción. No “actives” la opción “Recomendada” de Google Scholar. Como es común en este tipo de servicios, las opciones recomendadas son para personas perezosas y olvidadizas. Podrías pensar que te ahorrará tiempo, ya que no tienes que confirmar las actualizaciones cada vez, sino ser realista: ¿cuántos artículos publicas al año? La mayoría de nosotros no publicamos tanto como para que tener que iniciar sesión, después de un mensaje de correo electrónico con un enlace, para aprobar adiciones legítimas se convierta en una carga. Se tarda 30 segundos. También es una gran oportunidad para corregir o complementar manualmente cualquier cosa que GS haya hecho mal editando el registro en cuestión.

Esencial para aquellos con nombres comunes

Si tienes un nombre común, poner tus actualizaciones en manual no es opcional, ¡es esencial!

Pero incluso si tu nombre es único es posible que desees mantener el control de calidad en tus propias manos. Si por ejemplo encuentro tres publicaciones que GS cree que deberían estar en mi perfil. Los dos primeros no lo son. La tercera parece estar confundiendo dos artículos dek mismo número de Scientometrics. ¿Ninguna de ellas diria mucho de tu credibilidad como investigador académico?

Esto no significa que Google Scholar sea una basura. (2)

Sin embargo, ten en cuenta que esto no significa que los datos de Google Scholar sean malos y que deben evitarse a toda costa (véase también Sacrifice a little accuracy for a lot more comprehensive coverage). Ninguna de las tres “publicaciones” tiene citas y en el curso normal de los acontecimientos todo el mundo las ignoraría de todos modos. ¿Pero por qué contaminar tu perfil con ellos?

Una vez más, no pienses que los perfiles muy contaminados son exclusivos de Google Scholar. Los errores de desambiguación de autor también existen en Web of Knowledge Essential Science Indicators. Basta con mirar a los 10 autores más citados según la Web of Knowledge: todos se llaman Zhang, Wang, Li o Liu y de promedio publican 12 artículos al día, 365 días al año. ¿Has oído hablar de la expresión china? “¿”Tres Zhang (o/y) Cuatro Li”? Significa “cualquiera” o “todos”.

Lo mejor: Perfiles de GS y Publicar o Perecer

Desde la versión 5, mi software gratuito de análisis de citas Publish or Perish permite realizar búsquedas en Google Scholar Profile. Por lo tanto, cualquier trabajo que pongas en tu perfil de Google Scholar merece la pena, ya que podrás mostrar tu perfil completo en una lista ordenada en Publicar o Perecer y ordenarlo de la forma que desees. Esto es más difícil en la interfaz web, que sólo permite ordenar por título y año y por defecto sólo te proporciona 10 resultados por página. También obtendrás una gran cantidad de métricas de citación basadas en un perfil preciso y completo.

Desde la versión 6, el uso de Publish or Perish también te permite buscar palabras clave e instituciones, lo que hace que sea muy fácil obtener una visión general de los investigadores más citados en un campo o institución en particular. Esto puede ser particularmente útil cuando se buscan colaboradores, revisores, conferencistas, etc. Sin embargo, ten en cuenta que los campos de Google Scholar se seleccionan a sí mismos y no están estandarizados. Por ejemplo, para una de mis propias áreas de especialización, he visto utilizar cuatro variantes de etiquetas diferentes: “HRM Internacional”, “IHRM”, “International Human Resource Management” y “International HR”

