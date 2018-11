Hábitos y experiencias en los medios sociales de los adolescentes

Anderson, M. Teens’ Social Media Habits and Experiences. Washington: Pew Research Center, 2018

Texto completo

Las redes sociales han brindado a los adolescentes la capacidad de conectarse instantáneamente con otros y compartir sus vidas a través de fotos, videos y actualizaciones de estado. Los propios adolescentes describen estas plataformas como una herramienta clave para conectar y mantener relaciones, ser creativos y aprender más sobre el mundo. Pero también conllevan aspectos negativos del uso de las redes sociales, como el drama y la intimidación o la presión para presentarse de cierta manera.

Hoy en día, el uso de los medios sociales es casi universal entre los adolescentes. Mientras que dicen que a veces se sienten abrumados por la presión para construir sólo imágenes positivas de sí mismos en los medíos sociales, al mismo tiempo atribuyen a estas plataformas en línea valores positivos – incluyendo el fortalecimiento de amistades, exponiéndolos a diferentes puntos de vista y ayudando a las personas de su edad a apoyar las causas que les importan.

Aproximadamente ocho de cada diez adolescentes de 13 a 17 años de edad (81%) dicen que los medios sociales los hacen sentir más conectados con lo que está sucediendo en las vidas de sus amigos, mientras que alrededor de dos tercios dicen que estas plataformas los hacen sentir como si tuvieran gente que los apoyará en tiempos difíciles. Y por márgenes relativamente sustanciales, los adolescentes tienden a asociar su uso de los medios sociales con emociones positivas en lugar de negativas, como sentirse incluidos en lugar de excluidos (71% vs. 25%) o sentirse confiados en lugar de inseguros (69% vs. 26%).

Los jóvenes también creen que los medios sociales ayudan a los adolescentes a tener una mentalidad más cívica y los exponen a una mayor diversidad, ya sea a través de las personas con las que interactúan o de los puntos de vista con los que se encuentran.

Aproximadamente dos tercios de los adolescentes dicen que estos sitios ayudan a las personas de su edad a interactuar con personas de diversos orígenes, a encontrar diferentes puntos de vista o a mostrar su apoyo a causas o problemas. Y ven los entornos digitales como espacios importantes para que los jóvenes se conecten con sus amigos e interactúen con otros que comparten intereses similares. Por ejemplo, el 60% de los adolescentes dicen que pasan tiempo con sus amigos en línea diariamente o casi diariamente, y el 77% dice que alguna vez pasan tiempo en grupos y foros en línea.

Al mismo tiempo, el entorno en línea para los adolescentes de hoy en día puede ser complicado y hostil, incluso si estos incidentes no llegan a ser ciberacoso. Alrededor del 45% de los adolescentes dicen que se sienten abrumados los medios sociales, y el 13% dice que se sienten así “muy abrumados”. Y una proporción similar de adolescentes (44%) dice que a menudo o a veces no tienen amigos o no siguen a otros en los medios sociales. Cuando se les pregunta por qué se han desconectado digitalmente de los demás, el 78% de este grupo informa que lo han hecho porque se sienten agobiados por la gente, mientras que el 52% cita la intimidación sobre ellos mismos o a otros.