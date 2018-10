Mejorando la Instrucción de Alfabetización de Adultos : opciones para la práctica y la investigación

Improving Adult Literacy Instruction : Options for Practice and Research. [e-Book] Washington, DC National Academy of Sciences, 2012.

Texto completo

Para negociar la mayoría de los aspectos de la vida del siglo XXI, incluyendo el apoyo a la familia, la educación, la salud, la participación cívica y la competitividad en la economía global, se requiere un alto nivel de alfabetización tanto en los medios impresos como digitales. Sin embargo, más de 90 millones de adultos estadounidenses carecen de una alfabetización adecuada. Además, sólo el 38 por ciento de los alumnos de 12º grado de los EE.UU. son competentes en lectura o están por encima de su nivel.