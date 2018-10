‘Plan S’: proyecto europeo para que en 2020 la investigación financiada mediante subvenciones públicas en Europa se publique en abierto

“Plan S”. Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications.

El “Plan S” es una iniciativa de publicación científica de acceso abierto lanzada por Science Europe el 4 de septiembre de 2018, se trata de una iniciativa de “cOAlition S“, un consorcio creado por el Consejo Europeo de Investigación y las principales agencias nacionales de investigación y financiadores de doce países europeos. El plan requiere que los científicos e investigadores que se benefician de las organizaciones e instituciones de investigación financiadas por el Estado publiquen su trabajo en repositorios abiertos o en revistas que estén disponibles para todos para el año 2020.

El plan está estructurado en torno a diez principios. El principio clave establece es que para 2020 la investigación financiada mediante subvenciones públicas debe publicarse en revistas o plataformas de acceso abierto.

Los diez principios son:

Los autores deben conservar los derechos de autor de sus publicaciones, que deben publicarse bajo una licencia abierta como Creative Commons; Los miembros de la coalición deben establecer criterios y requisitos sólidos para las revistas y plataformas de acceso abierto que cumplan con los requisitos; También deberían ofrecer incentivos para la creación de revistas y plataformas de acceso abierto compatibles, si aún no existen; Las tasas de publicación deben ser sufragadas por los financiadores o las universidades, no por investigadores individuales; Dichas tasas de publicación deben ser estandarizadas y limitadas; Las universidades, las organizaciones de investigación y las bibliotecas deben alinear sus políticas y estrategias; Para los libros y monografías, el plazo podrá ampliarse más allá de 2020; Los archivos y repositorios abiertos deben ser reconocidos por su importancia; Las revistas híbridas de acceso abierto no cumplen con el principio clave; Los miembros de la coalición deben supervisar y sancionar el cumplimiento de este Plan

“Plan S” está teniendo la oposición de varios editores de revistas bajo suscripción. Por ejemplo, Springer Nature ha instado a los organismos de financiación de la investigación a alinearse en lugar de actuar en pequeños grupos de manera incompatible entre sí, y a los responsables políticos a tener también en cuenta esta visión global, añadiendo que la eliminación de las opciones de publicación de los investigadores no tienen en cuenta este aspecto y puede socavar todo el sistema de publicación de la investigación La AAAS, editora de la revista Science, argumentó que el Plan S “no apoya la revisión por pares de alta calidad, la publicación y la difusión de investigaciones, y que su implementación interrumpiría las comunicaciones académicas, perjudicaría a los investigadores e incidiría negativamente en la libertad académica y también sería insostenible para los editores de revistas científicas.

En la actualidad, sólo alrededor del 15% de los artículos se publicaron inmediatamente en acceso abierto. Más de un tercio de las revistas todavía publican artículos en revistas de pago, y por lo general permiten la publicación en línea de versiones gratuitas sólo después de un embargo de al menos seis meses. Algo menos de la mitad utiliza un modelo híbrido, en el que el autor paga al editor por ciertos servicios.

