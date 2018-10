Edificio abandonado. Antiguo Walmart

Conversión de un espacio abandonado en una biblioteca.

Muchas veces, estos edificios quedan abandonados, y poco a poco van entrando en ruinas. A menudo cubiertos de graffitis, telarañas, que parecen sacados de una película de terror.

En McAllen es un pueblo en sur de Texas quebró un supermercado Walmart de 1200 metros cuadrados y quedó completamente abandonado e inactivo durante muchos años. Posteriormente fue adquirido en la propiedad por la ciudad, y se tomó la decisión de convertir el edificio en una biblioteca pública.

Comenzaron a rediseñar y readaptar el interior del edificio para ser una biblioteca pública. La gran biblioteca de McAllen cuenta con: 14 salas de estudio, 64 laboratorios de computación, laboratorios de computación para 10 niños, dos laboratorios de genealogía, y 15 espacios para reuniones en los espacios públicos. Además dispone de cafetería. una sala de exposiciones y una librería de libros usados. Y su auditorio alberga proyecciones, clases y conferencias sobre una variedad de temas. También celebra un mercado de agricultores los fines de semana que ya es muy popular entre los miembros de la comunidad.

El rediseño fue un éxito rotundo ganó el Concurso de Diseño de Interiores de Bibliotecas de 2012, organizado por la Asociación Internacional de Diseño de Interiores. Con el tamaño de casi dos campos de fútbol y medio, es ahora una de la biblioteca pública más grandes de Estados Unidos. Y los suscriptores aumentaron un 23%.