El futuro de la asistencia sanitaria: preventiva, personalizada y precisa

The future of healthcare: Preventative, personalised and precise [e-Book] The Economist Intelligence Unit, Standard Chartered Private Bank, 2018

Texto completo

Los hábitos de salud de personas de alto nivel adquisitivo a menudo pueden proporcionar ejemplos de cómo las tecnologías sanitarias de vanguardia se integran en la vida de las personas, y pueden servir como la etapa preliminar de una adopción futura generalizada. Para ver el futuro de la atención médica, The Economist Intelligence Unit encuestó recientemente a 480 personas de alto poder adquisitivo (HNWI) en las regiones de rápido crecimiento de Asia, Oriente Medio y África para estudiar cómo sus hábitos actuales de atención médica podrían conducir a grandes avances para la sociedad en su conjunto. ¿Qué impedirá las tecnologías futuras e impulsará a otras, y por qué? ¿Cuáles de las tecnologías actuales tienen el mayor potencial de impacto a corto y largo plazo, cómo se están adoptando y cómo llegarán finalmente a la atención sanitaria cotidiana? Estas son las preguntas exploradas en The future of healthcare: Preventative, personalised and precise , la tercera parte de una serie de investigación sobre los avances en una vida mejor, patrocinada por Standard Chartered Private Bank.