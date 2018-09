Directrices de Equidad de Género en la Investigación (SAGER).

Texto completo

COPE (Committee on Publication Ethics) acaba de aprobar las recomendaciones “Sex and Gender Equity in Research” (SAGER). Las directrices fomentan la transparencia, la inclusión y la normalización de la información sobre sexo y género y pueden ser utilizadas por los revisores para mejorar sus revisiones.

El Comité de Políticas de Género de EASE trabaja para promover la presentación de informes y la comunicación en el ámbito de la ciencia que tengan en cuenta las cuestiones de género y de género. El objetivo no es sólo mejorar la ciencia, ya sea en las ciencias de la vida, naturales o sociales, sino también mejorar las prácticas, las intervenciones y las oportunidades basadas en datos empíricos, tanto para las mujeres como para los hombres.