Las librerías y las nuevas tecnologías

Rumba Catacumba: Millones Copy, yo quiero Paste

Soyuno Masaki

Esta novela describe la trayectoria errática de un librero que, gracias a las nuevas tecnologías, no está en Facebook pero sí en la ruina. Sus aventuras le llevarán de Barcelona al Elíseo, de las catacumbas de París a la Pedrera. Calatayud, Tarantino, Carla Bruni y Los Amaya, el Amazonas, y un largo etcétera de personajes y lugares que aguardan impacientes el contacto de unos dedos pasando página.

FRAGMENTOS

.

“Conocía perfectamente la situación: los libros que tan bien se vendieron durante años se habían convertido en migas de pan que apenas sí daban para cubrir los gastos de un negocio que, a pesar del moderado alquiler, las instituciones públicas se habían encargado de ir incrementando paralelamente a la crisis, como compitiendo con ella por ver cuál puteaba más al ciudadano. El caso es que ese cliente educado y fiel, que cada primero de mes se acercaba por la tienda para ver y hojear las novedades que con tanto mimo seleccionaba el librero, había ido desapareciendo con la perseverancia de una especie en peligro de extinción, que por mucho que la avises insiste en que te la comas. Sí que al principio se habían devanado los sesos intentando averiguar la causa del declive, silencioso y rápido como la decepción de una novia, pero el mundo parecía tan entregado a esa vorágine de tecnología prêt-à-porter que resultaba absurdo rebelarse; algo así como ponerse de canto frente a una estampida: te arrasan igual, lo que tienes que hacer es no ponerte delante. Ahora ese cliente realizaba las mismas técnicas evasivas con ellos que con el bar donde antes tomaba el café descapsulado, la antigua panadería sin masa madre o el violento charcutrero que apuntaba nombres frente al Mercadona. Todos ellos perecieron arrinconados y solos, arrojados a un vertedero de negocios caducos que no supieron mantenerse al día, o se dejaron morir porque llega un momento en que el telómero es tan corto que ni te lo planteas. Sin embargo, el negocio de Jesús se desarrollaba en un ámbito más delicado: el de la evanescencia. Todo cuanto no precisara soporte físico era susceptible de ser rebajado a la categoría de mierda sin valor alguno.”

Pasaje de

Millones Copy, yo quiero Paste

Soyuno Masaki