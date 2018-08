Facetas del compromiso en línea. Las múltiples caras de los visitantes y residentes digitales

Connaway, Lynn Silipigni, Vanessa Kitzie, Erin M. Hood and William Harvey. 2017. The Many Faces of Digital Visitors & Residents: Facets of Online Engagement. With contributions from Allison Benedetti, Agustí Canals, Liliana Gregori, Eva Ortoll Espinet, Daniel Lozano, Melissa Man, Josep Cobarsí Morales, Sara Giuliana Ricetto, Riccardo Melgrati, Eva M. Méndez Rodríguez, Andrea Sada, Peter Sidorko, Paolo Sirito, Virginia Steel, Titia van der Werf, and Esther Woo. Dublin, OH: OCLC Research.

doi:10.25333/C3V63F

Este informe de investigación de OCLC desafía el paradigma de los nativos digitales frente a los inmigrantes digitales; es decir, la suposición común de que las personas más jóvenes prefieren realizar investigaciones en un espacio digital mientras que las personas mayores dependen de fuentes físicas para obtener información.

El informe continúa el trabajo del proyecto de Visitantes y Residentes Digitales, que incluyó el desarrollo de una herramienta de mapeo para ayudar a los participantes a identificar qué tecnología utilizan como visitantes (es decir, acceso para completar una tarea determinada y luego salir sin un rastro digital) o como residentes (es decir, expresarse, interactuar con otros, y establecer personajes que persisten más allá del compromiso activo). Utilizando estos mapas, entrevistas individuales semiestructuradas, diarios y encuestas en línea, los investigadores analizaron el compromiso tecnológico de estudiantes universitarios, estudiantes de postgrado y miembros del profesorado de Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia en una serie de instituciones educativas.

Principales conclusiones: