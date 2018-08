La imagen de una mujer con hijab en los coches de de Pioneer Library System causa quejas de un usuario por considerar que vulnera la Primera Enmienda

Una imagen utilizada como parte de una campaña promocional de Pioneer Library System ha sido criticada por algunos usuarios que dicen que promueve la religión del Islam.

El sistema de bibliotecas de Pioneer (Pioneer Library System) diseñó una imagen de una mujer islámica con hijab que sostiene un libro en las manos y otros en los que se apoya junto al mensaje “Good things comming my way!“, que ha creado controversia entre algunos usuarios de las biblioteca porque consideran que un vehículo del gobierno no puede promover el islamismo.

Grensky dijo que le dijo a Ann Masters, directora ejecutiva dePioneer Library System, que la imagen era una violación de la Primera Enmienda `separación de la Iglesia y el estado’ porque el sistema de bibliotecas es una entidad financiada por los contribuyentes.

Ann Masters dijo que la imagen de la mujer que lleva el hijab es una de las 20 que aparecen en los vehículos del sistema de bibliotecas como parte de la campaña “Good Things Coming My Way” con diferentes representaciones de la base de usuarios de la biblioteca, argumentando que las imágenes utilizadas reflejan la diversa base de usuarios a los que sirve la biblioteca y de ninguna manera promueve la religión. “Hay un total de 20 imágenes diferentes que muestran a jóvenes y personas mayores, personas de diferentes culturas y razas. Cada imagen es única y diferente. Lo que tienen en común es que todos tienen un libro o un iPad o algo relacionado con el uso de un servicio de la biblioteca”. y continuó argumentando “Lo que tratábamos de expresar a través de esas palabras y esas imágenes era que, independientemente de la edad, el género, la raza, la nacionalidad, la discapacidad u otras conexiones culturales, la biblioteca recibe a todas las personas que tiene vínculos con la comunidad. No pretendíamos promover ninguna creencia religiosa y no creo que lo hiciéramos. No vemos la imagen como una aprobación o desaprobación de ninguna creencia religiosa concreta”

En apoyo a la campaña de las bibliotecas de Pioneer, la comunidad musulmana agradeció a la Biblioteca por utilizar la imagen de una mujer musulmana para promover una imagen positiva del Islam.