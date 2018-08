Las bibliotecas de libros encadenados

Este vídeo forma parte de la serie de BBC Culture que echa un vistazo a las bibliotecas más increíbles de todo el mundo.

“The ancient library where the books are under lock and key”. London: BBC News, 2018

Desde la Ciudadela en Juego de Tronos hasta la biblioteca de Kamar-Taj en Doctor Strange, ha habido un resurgimiento en la cultura popular de libros antiguos encadenados a sus estantes.

Estas bibliotecas encadenadas existían: en la Edad Media los libros eran un bien relativamente escaso y, por lo tanto, valioso. El encadenamiento de libros a estanterías se convirtió en el sistema de seguridad más extendido y eficaz de las bibliotecas de toda Europa.

La biblioteca encadenada más grande del mundo se encuentra en la Catedral Hereford en el Reino Unido, donde todos los libros se mantienen bajo llave con sus cadenas originales. Ha sido reconstruido en su disposición original, exactamente como estaba entre 1611 y 1841.

En este vídeo, BBC Culture explora la biblioteca encadenada con su bibliotecaria, la Dra. Rosemary Firman, obteniendo una visión de algunos de los 229 manuscritos medievales que aún se encuentran en sus estantes y explorando cómo la influencia de la biblioteca encadenada todavía se puede sentir en las bibliotecas modernas de hoy en día.