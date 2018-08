¿Cómo crear un makerspace? Una guía paso a paso para liberar la creatividad de los estudiantes

How To Create A Makerspace In Your School A Step-By-Step Guide To Unleashing Students Creativity. Arlington, Texas: PARAGON, 2017

Texto completo

El “movimiento fabricante” está ganando terreno en la educación, y es fácil ver por qué. Buscando inspirar a la próxima generación de artesanos e innovadores, un número creciente de las escuelas están creando espacios para inspirar la creatividad de los estudiantes.

Estos espacios, que están equipados con todo, desde paletas de helados y pistolas de pegamento hasta kits de electrónica e impresoras 3D, pueden tener muchos nombres diferentes. En algunas escuelas, se han llamado “laboratorios de sueños”, “espacios projectivos” “espacios creadores”, “espacios de innovación”…

Cuando los educadores animan a los estudiantes a aprender creando, inspiran a los estudiantes a se apropian de su aprendizaje. Los estudiantes se comprometen e invierten mucho en su educación. En el proceso, los estudiantes pueden aprender no sólo conceptos clave de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) como la forma en que un sistema electrónico o lo que implica el proceso de diseño de ingeniería, sino también las habilidades del siglo XXI. como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la perseverancia.

El movimiento del fabricante no es realmente un concepto nuevo. “Montessori dijo que cuando trabajas con tu la cabeza, el corazón y las manos, todo funciona a la vez”, dice Sylvia Martínez, coautora del libro libro Invent to Learn: Making, Tinkering and Engineering in the Classroom. Aprender creando “es buena pedagogía”, dice, explicando que la idea puede rastrearse desde Rousseau hasta John Dewey, Piaget y otros a lo largo de la historia. Pero una cosa que es diferente hoy en día es la sofisticación de las herramientas que están disponibles para los estudiantes. Hace tan sólo 10 años, los estudiantes de K-12 no habrían sido capaces de diseñar una máquina y luego fabricar piezas para esa máquina. Ahora, con la ayuda de programas de diseño ampliamente accesibles e impresoras 3D, “cualquier alumno de sexto grado puede hacerlo en un solo periodo de clase.

Crear un espacio de fabricante para sus escuelas puede parecer una tarea desalentadora, con esta guía, se espera hacer el proceso más fácil. Dentro de estas páginas, encontrarás preguntas y estrategias para considerar al definir la visión y objetivos, como diseñar y equipar el espacio creador y ayudar a los profesores a cambiar su forma de pensar para aprovechar al máximo el espacio con sus estudiantes.

Sumario

Chapter 1

Crafting your vision

Chapter 2

Designing your maker space

Chapter 3

Transforming the role of the teacher