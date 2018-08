Cite This For Me: extensión de Chrome para generar citas de la página que visitas

Cite This For Me crea automáticamente citas de sitios web en estilo APA, MLA, Chicago o Harvard haciendo clic rápidamente en su icono en la barra de herramientas de su navegador.

Simplemente vas a la página que deseas citar y hacea clic en el botón para generar una cita correctamente formateada. Luego, copia y pega la cita añádela a su bibliografía en línea para guardarla para su uso posterios.

Cuando se hace clic en la barra de herramientas mientras estas visualizando un artículo , toca el ícono y aparece una ventana emergente donde puedes alternar entre los diferentes estilos, y copiar y pegar el estilo de tu elección.

Las fuentes se citan utilizan las siguientes ediciones en formato:

APA: 6ª edición

Chicago: 16ª edición

MLA: 7ª edición

Harvard: N/A