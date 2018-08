Agenda de investigación sobre el desarrrollo de trabajo en proyectos digitales en bibliotecas

Amy Wickner, Karly Wildenhaus, Hillel Arnold y Lisa Janicke Hinchliffe. “Research Agenda: Valuing Labor in Digital Libraries” DLF Working Group on Labor in Digital Libraries, 2018

Los proyectos digitales a menudo reúnen a muchos miembros diferentes de una institución, o varias instituciones, y esos miembros a menudo tienen situaciones y contextos muy diferentes: estudiantes (pregrado o posgrado), trabajadores en posiciones precarias, aquellos con puestos permanentes, etc. Entender y valorar adecuadamente todos este trabajo, y los efectos dispares que tal trabajo tiene sobre las diferentes personas que lo realizan, es un desafío continuo.

Para ayudar a la gente comienza a acercarse a este problema, la Federación Digital Library ‘s Grupo de Trabajo sobre el trabajo en bibliotecas digitales ha producido un valor incalculable Agenda de Investigación: Trabajo Valorando en bibliotecas digitales.

La Agenda de Investigación identifica una variedad de temas relacionados con el trabajo, algunos de los cuales son directamente prácticos (por ejemplo, el trabajo organizado), mientras que otros tienen una intervención más conceptual (mantenimiento vs. innovación). Para cada tema, hay una breve descripción del problema, una lista de posibles preguntas de investigación y proyectos, y una espléndida bibliografía. Es un recurso notable para cualquier persona involucrada en la creación, mantenimiento o preservación de proyectos digitales en bibliotecas u organizaciones adyacentes a la biblioteca.