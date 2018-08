SIR IBER 2017 SCImago Institutions Rankings.

Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior 2018 SCImago Research Group, 2018

Texto completo

Ranking de Universidades Latinoamericanas

Ranking Universidades España

La edición 2018 del SIR Iber es la décima entrega del informe anual sobre el comportamiento de las instituciones de educación superior iberoamericanas en materia de investigación, publicado por SCImago Research Group (SRG) y El Profesional de la Información.

Este informe ofrece una clasificación de las instituciones según el número de trabajos publicados en Scopus en el período 2012-2016 y analiza su desempeño en base a tres factores fundamentales: Investigación, Innovación e Impacto social. Una de las principales novedades es la inclusión de un nuevo indicador en el factor Innovación, relacionado con el número de patentes solicitadas por institución. Su objetivo es contribuir en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración de estrategias, para la consolidación de la investigación en las instituciones de educación superior.

En esta edición aparecen clasificadas 1.771 instituciones iberoamericanas, de las cuales 350 también están presentes en el informe SIR World 2018. Nuevamente Brasil destaca como el país con mayor número de instituciones y mayor número de trabajos publicados, y en esta edición la producción de las instituciones se concentra en España, Brasil y Portugal, superando el 70% de la producción iberoamericano.

El ranking lista 592 universidades. En los primeros 25 puestos dominan las universidades brasileñas y españolas:

1 Universidade de São Paulo

2 Universidade de Lisboa

3 Universidad Nacional Autónoma de México

4 Universitat de Barcelona

5 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho

6 Universidade do Porto

7 Universidade Estadual de Campinas

8 Universitat Autònoma de Barcelona

9 Universidade Federal do Rio de Janeiro

10 Universidad Complutense de Madrid

11 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

12 Universitat de València

13 Universidad de Granada

14 Universidade Federal de Minas Gerais

15 Universidad Autónoma de Madrid

16 Universitat Politècnica de Catalunya

17 Universidad de Buenos Aires

18 Universidad del País Vasco

19 Universidad de Sevilla

20 Universitat Politècnica de Valencia

21 Universidade de Coimbra

22 Universidad Politécnica de Madrid

23 Universidade Federal de São Paulo

24 Universidad de Chile

25 Universidad de Zaragoza