Ventaja competitiva de la transformación digital

The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry, [e-Book] . Capgemini, 2017

Texto completo

Las nuevas tecnologías digitales como los medios sociales, móviles y analíticos están avanzando rápidamente en el panorama económico. Estas innovaciones son ampliamente utilizadas tanto por los consumidores como por los empleados. Los empleados a menudo tienen mejores soluciones digitales en casa que en el trabajo, y muchos clientes son más expertos en tecnología que las personas que intentan venderles. Los ejecutivos de todos los sectores, desde los medios de comunicación hasta la electrónica y la fabricación de pinturas, se enfrentan a una desconcertante serie de nuevas oportunidades digitales. Están prestando atención, pero tienen pocas señales que los guíen. La mayoría de las historias en los medios de comunicación de negocios se centran en empresas de reciente creación como Zynga y Pinterest, o en unas pocas grandes empresas de alta tecnología como Apple, Google o Amazon.

En dos años de estudio de este informe a más de 400 grandes empresas se encontró que la mayoría de las grandes empresas ya están tomando medidas. Están usando los medios sociales, móviles, analíticos y dispositivos para cambiar el compromiso de sus clientes. e incluso sus modelos de negocio. Sin embargo, pocas empresas se han posicionado para captar los beneficios reales del negocio.

La madurez digital es importante. Importa en todas las industrias. Y los enfoques que utilizan las empresas digitalmente maduras pueden ser adoptados por cualquier compañía que tenga el impulso de liderazgo para hacerlo.