Los intelectuales suecos fundan una Academía alternativa en la que los bibliotecarios nominan el Premio Nobel de literatura

New Academy

https://www.dennyaakademien.com/

Más de un centenar de personalidades del mundo de la cultura sueca se han unido para crear su propia versión del prestigioso premio como protesta tras la pérdida de “confianza” debido a la crisis tras las denuncias por los escándalos de acoso sexual que han afectado a la entidad . El propósito de la “New Academy” es recordar que la literatura y la cultura, en general, deben promover la democracia, la transparencia, la empatía y el respeto. Y serán los bibliotecarios suecos quiénes nominarán a los autores galardonados.

New Academy, la academia alternativa ha invitado a todos los bibliotecarios suecos a nominar a sus autores favoritos, quienes pueden provenir de cualquier parte del mundo y deben haber escrito por lo menos dos libros, uno de los cuales haya sido publicado en los últimos 10 años. Buscan a un escritor que haya contado la historia de “los seres humanos en el mundo”, a diferencia del Premio Nobel, que pretende honrar al escritor que escribió, en palabras del Testamento de Alfred Nobel, “la obra más destacada en una dirección ideal”.

Según el comunicado de la academia alternativa “En una época en que los valores humanos son cada vez más cuestionados, la literatura se convierte en una fuerza revolucionaria aún más importante para detener la cultura del silencio y la opresión. La New Academy cree que este es el premio de literatura más grande del mundo”. Una vez recibidas las nominaciones, New Academy lanzará una votación pública y cuatro de los autores más populares estarán sujetos al escrutinio de un jurado dirigido por la editora Ann Pålsson, la profesora de la Universidad de Gonburg, Lisbeth Larsson y la bibliotecaria Gunilla Sandin. El ganador se anunciará en octubre, el mismo mes en el que tradicionalmente se concede el Premio Nobel.

En 2019, se entregarán dos premios, explicó la directora administrativa de la Academia, Louise Hedberg. “Esta decisión se ha tomado porque la Academia se encuentra actualmente agotada y enfrenta una pérdida de confianza pública”, declararon miembros de la institución en un comunicado en medio de una crisis de reputación y popularidad. La decisión no afecta a los premios Nobel, que son entregados por diferentes organismos. Al mismo tiempo, hace poco menos de un mes, la fiscalía sueca presentó una acusación formal por violación contra el artista francés Jean-Claude Arnault, protagonista del escándalo sexual y de las supuestas filtraciones que desencadenaron la crisis histórica que atraviesa La institución galardonada. Tras el escándalo, que significó la dimisión de seis de sus 18 académicos, además de empañar el prestigio del premio y descubrir irregularidades financieras y filtraciones de nombres de ganadores, el rey Carlos Gustavo de Suecia anunció una reforma de sus estatutos. Hasta ahora, las reglas no recogían la posibilidad de renunciar y establecían que la cátedra académica era de por vida. El cambio recogerá no sólo la posibilidad de dimisión de modo que pueda ser necesaria su revocación.

