Purdy, M. and P. Daugherty (2016). [e-Book] Inteligencia Artificial, El Futuro Del Crecimiento, Accenture Institute for High Performance, 2016.

Texto completo

Los datos revelan una verdad descorazonadora sobre el crecimiento actual: un marcado descenso en la capacidad de las inversiones de capital y trabajo para impulsar el progreso económico. Estos dos factores son los motores tradicionales de la producción, pero hoy en día se muestran incapaces de sostener los niveles de prosperidad de los que han gozado durante décadas la mayor parte de las economías desarrolladas. Pero no hay motivos para instalarse en el pesimismo. Gracias a la reciente convergencia de tecnologías transformadoras, las economías están entrando en una nueva era en la que la inteligencia artificial (IA) podría superar las limitaciones físicas del capital y el trabajo para abrir nuevas fuentes de valor y crecimiento. En efecto, según un análisis de 12 economías desarrolladas realizado por Accenture, la IA podría doblar sus tasas de crecimiento en 2035. Si no quieren dejar pasar esta oportunidad, los líderes empresariales y políticos deberían prepararse para (y preparar) un futuro marcado por la inteligencia artificial. Sería erróneo pensar que la IA no es más que otro factor de productividad. Por el contrario, la IA debe ser considerada como la herramienta que puede transformar nuestra forma de pensar sobre cómo se genera crecimiento.