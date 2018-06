Nueva definición de Alfabetización informacional de CILIP

CILIP Definition of Information Literacy 2018. London: CILIP, 2018

La teoría y la práctica de las competencias básicas en materia de información han evolucionado considerablemente desde 2004, cuando se formulo la definición de Alfabetización informacional, y el comité del Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) Information Literacy Group (ILG) considera que la definición actual debería reflejar esos cambios.

Se requería además que la nueva definición fuera relevante no sólo para la enseñanza universitaria, si no que fuera de verdadero valor para cualquiera que use y maneje información, no sólo para los profesionales de la información.

La nueva definición tiene cuatro elementos, que se pueden ver en su totalidad en el folleto de definición:

Una definición de alto nivel, que se puede citar fácilmente – La alfabetización informacional es la capacidad de pensar críticamente y hacer juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y usemos. Nos empodera como ciudadanos para alcanzar y expresar opiniones informadas y para comprometernos plenamente con la sociedad.

Declaración secundaria – La alfabetización informacional proporciona información de apoyo a la definición y explica más detalladamente lo que son los conocimientos básicos en materia de información.

Contextos – Esboza una serie de contextos diferentes en los que se aplican los conocimientos básicos en materia de información, entre ellos: “Alfabetización en información y vida cotidiana”; “Alfabetización en información y ciudadanía”; “Alfabetización en información y educación”; “Alfabetización en información y lugar de trabajo”; y “Alfabetización en información y salud”.

El papel de los profesionales de la información – En esta sección se hace hincapié en el papel de los profesionales de la información en la promoción, el apoyo y la capacitación para la adquisición de competencias básicas en materia de información. También se destaca que los bibliotecarios no llevan a cabo esta labor de forma aislada y que la mejor manera de integrar las competencias básicas en materia de información es en colaboración con otros profesionales.