La polémica de las noticias falsas: ¿Qué significado tiene para las bibliotecas?

The Fake News Controversy: What Does it Mean for Libraries?. Library Journal, May 8, 2018

En el mundo actual, los usuarios a menudo encuentran información sospechosa, inflamatoria o totalmente incorrecta en línea. En esta presentación se examinará el papel que pueden desempeñar las bibliotecas en la enseñanza a los usuarios de cómo identificar la información y las fuentes de información en las que pueden confiar. Incluiye una discusión acerca de la controversia actual sobre noticias falsas en los EE.UU. e ideas para hacer que las bibliotecas sean más efectivas como educadoras de alfabetización en información dentro de sus comunidades únicas.