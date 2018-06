Aumentan las revistas de alto impacto que exigen el deposito de datos de investigación (RDM)

Dylanne Dearborn, Steve Marks, Leanne Trimble. The Changing Influence of Journal Data Sharing Policies on Local RDM Practices. International Journal of Data Curation (IJDC) Vol. 12, No. 2 (2017)

El propósito de este estudio fue examinar los cambios en las políticas de depósito de datos de investigación de revistas de alto rango en las ciencias físicas y aplicadas entre 2014 y 2016, así como desarrollar un enfoque para examinar el impacto institucional de los requisitos de depósito.

Se analizaron las políticas de las diez revistas más importantes (clasificadas por factor de impacto según los Informes de citas de revistas) en 2014 y de nuevo en 2016 para determinar si se requerían o recomendaban depósitos de datos y qué métodos de depósito se enumeraban como opciones. Para todas las revistas 2016 con política de depósito de datos requerida, la información de publicación (2009-2015) para la Universidad de Toronto fue extraída de Scopus y se determinó la afiliación departamental para cada artículo. Los resultados mostraron que el número de revistas de alto impacto en las ciencias físicas y aplicadas que requieren depósito de datos está creciendo.

En 2014, el 71,2% de las revistas no tenía una política, el 14,7% tenía una política recomendada y el 13,9% tenía una política obligatoria (n=836). En contraste, en 2016, había un 58,5% sin política, un 19,4% con una política recomendada y un 22,0% con una política requerida (n=880). También fue evidente que los investigadores de la Universidad de Toronto de Química son, con mucho, los más afectados por estos requisitos de depósito de datos de revistas, habiendo publicado 543 publicaciones, lo que representa el 32,7% de todas las publicaciones en los títulos que requerían depósito de datos en 2016. Los guiones Python utilizados para recuperar publicaciones institucionales basadas en una lista de ISSNs han sido publicados en GitHub para que otras instituciones puedan llevar a cabo investigaciones similares.