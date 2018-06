¿Qué implicaciones tiene la norma de protección de datos GDPR para las bibliotecas de todo el mundo?

Gilliland, Anne T. “The General Data Protection Regulation: What Does It Mean for Libraries Worldwide?” ACRL. May 2018

Texto completo

Gilliland discute algunas de las implicaciones que el GDPR tendrá para las bibliotecas, tales como cambiar los métodos de recolección, manejo y transferencia de datos personales; proporcionar capacitación sobre privacidad para el personal; y ser responsable por violaciones de privacidad. Gilliland concluye que, aunque cambiar las prácticas requerirá esfuerzo y recursos, “las bibliotecas, como defensoras de la privacidad, deberían acoger con satisfacción los requisitos del GDPR”.

Ver además

El nuevo reglamento ofrecerá a los ciudadanos de la UE un mayor control sobre los datos personales que comparten con una empresa dentro o fuera de la UE; por lo que, cualquier entidad con sede en la UE y cualquier organización no perteneciente a la UE que procese datos personales de ciudadanos de la UE se verá afectada por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Dado que las bibliotecas trabajan principalmente con usuarios y procesan su información, también deben ser compatibles con GDPR. Ver The IFLA briefing on the impact of the GDPR

El ámbito de aplicación del GDPR es amplio en casi todos los sentidos y su objetivo es abarcar el tratamiento de los datos personales en la medida en que se producen en toda la gama de actividades comerciales y profesionales relacionadas con los ciudadanos y residentes de la UE…. Los objetivos de la ley incluyen la plena rendición de cuentas, la coherencia y la transparencia por parte de las organizaciones que recopilan y utilizan datos personales, así como la plena comprensión y el consentimiento expreso de los sujetos cuyos datos se utilizan…. Debido a sus diversos vínculos con Europa y los ciudadanos de la UE, tales como programas de intercambio, oportunidades de estudio en el extranjero, visitantes académicos y campus satélites en otros países, las universidades y bibliotecas de investigación se encuentran entre las organizaciones que ahora deben cumplir con los requisitos del GDPR.