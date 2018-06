Preparando a los científicos para el acceso abierto: el enfoque del Forschungszentrum Jülich (Alemania)

Arndt, T. and C. Frick “Getting Scientists Ready for Open Access: The Approaches of Forschungszentrum Jülich.” Publications vol. 6, n. 2 (2018). pp. 24. http://www.mdpi.com/2304-6775/6/2/24

Muchas instituciones científicas se enfrentan a la cuestión de cómo deben informar a sus científicos y coordinadores científicos sobre la opción de publicar el acceso abierto. Esta es una tarea que las bibliotecas hemos asumido: estamos familiarizados con ello y contamos con años de experiencia en la enseñanza de la información y la alfabetización en materia de publicaciones.

Este informe de caso examina dos enfoques adoptados por la Biblioteca Central del Forschungszentrum Jülich en Alemania en 2017. Destaca la motivación, la estrategia, los recursos y la implementación, así como la primera evaluación de ambos enfoques.

El primer enfoque consistió en rediseñar los cursos de formación ofrecidos por la Biblioteca Central, centrándose en los grupos destinatarios y en los nuevos contenidos.

El segundo enfoque se implementó como parte de la Semana Internacional de Acceso Abierto y consistió en ofrecer un evento informativo adaptado a cada instituto científico.

El evento se adaptó a las necesidades del grupo destinatario definido por cada instituto, el propio instituto, y se organizó de forma individual. Como resultado de estos esfuerzos, la tasa de acceso abierto ha aumentado en los últimos meses y, con un 48% de acceso abierto en 2017, el Forschungszentrum Jülich está bien encaminado hacia la consecución de los objetivos de acceso abierto establecidos por la Asociación Helmholtz.