Atlas del Desarrollo Sostenible 2018 – Una Guía Visual de Datos y Desarrollo, Datos Abiertos, Código Abierto

The 2018 Atlas of Sustainable Development Goals: an all-new visual guide to data and development. The World Bank, 2018

El Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 presenta mapas, gráficos e historias relacionadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Discute tendencias, comparaciones y problemas de medición utilizando visualizaciones de datos accesibles y compartidas.

El Atlas se basa en los Indicadores del Desarrollo Mundial, una base de datos de más de 1.400 indicadores de más de 220 economías, muchas de las cuales se remontan a más de 50 años atrás. Por ejemplo, el capítulo sobre el SDG4 incluye datos del Instituto de Estadística de la UNESCO sobre la educación y sus repercusiones en todo el mundo.

En todo el Atlas, los datos se presentan por país, región y grupo de ingresos y a menudo desglosados por sexo, riqueza y geografía.