Noticias falsas y alfabetización crítica: Una revisión de las evidencias

Picton, I. and A. Teravainen. [e-Book] Fake news and critical literacy: An evidence review. London, The National Literacy Trust, 2017

Texto completo

El concepto de “noticias falsas” se convirtió en un tema de actualidad durante las elecciones de EE.UU. en 2016, cuando las noticias con poca o ninguna base de hecho se difundieron rápidamente en los medios sociales, causando cierta preocupación sobre su posible influencia en el proceso democrático. Instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – han hecho un llamamiento a la acción para detener la propagación de noticias falsas y ayudar al público a evaluar mejor la fiabilidad de las fuentes de noticias. Muchas de ellas subrayan la responsabilidad de las organizaciones de medios de comunicación mundiales de vigilar el contenido que publican en la era de la “post verdad”, junto con la necesidad de enseñar a los niños y jóvenes habilidades de “alfabetización crítica” adecuadas para el siglo XXI.

Esta revisión de la literatura tiene como objetivo proporcionar una breve visión general de la investigación relacionada con la alfabetización crítica y la enseñanza,y recoge los resultados de una encuesta a profesores y alumnos del Reino Unido, específicamente el uso de los medios sociales por parte de los niños y los jóvenes para acceder a las noticias, a sus capacidad para identificar noticias falsas y las habilidades enseñadas en las escuelas relacionadas con este tema. Temas y las preocupaciones comúnmente expresadas en relación con el uso de Internet por parte de los jóvenes, aunque el tema de la seguridad en Internet y la radicalización, están fuera del alcance de esta revisión. Esperamos que las revisiones y las encuestas proporcionen una visión de los retos y oportunidades que se presentan en un contexto cada vez más complejo. y la urgente necesidad de una alfabetización crítica que debe ofrecer la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización.