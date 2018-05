Editar un libro digital de calidad en Amazon de forma gratuita: Guía de 4 pasos sobre cómo ensamblar, diseñar, promover y vender libros en línea

Reyes, M. (2018). [e-Book] Make quality ebooks on amazon for free:: 4 Step Guide on How to Assemble, Design, Promote, And Sell Books Online (English Edition) Versión Kindle, Amazon.

Texto completo

Este es un libro de bricolaje “Do it yourself”, para los autores que quieren crear auténticos ebooks de calidad de forma gratuita con instrucciones fáciles de seguir sobre cómo crear un libro desde cero y comercializar el producto final. Consejos y sugerencias sobre las mejores prácticas a seguir para maximizar el impulso de ventas.

No importa cuál sea tu presupuesto, hay herramientas que puedes utilizar para crear su propio libro electrónico de cualquier género. El ebook sigue siendo un formato en línea extremadamente poderoso que cada vez cobrará más importancia a medida que más gente se cambie a teléfonos inteligentes y dispositivos de lectura como Kindle.