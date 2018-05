Force 11: norma para la cita de datos de investigación

El Grupo de Expertos en Identificadores del proyecto piloto de implementación de citas de datos (DCIP) de FORCE11 ha dado un paso importante hacia la armonización de las normas de resolución de identificadores para las citas de datos en artículos de investigación.

Force11 (the Future of Research Communication and e-Scholarship) es una organización sin fines de lucro y una comunidad de investigadores, bibliotecarios, archiveros, editores e instituciones de investigación que ha surgido orgánicamente para ayudar a facilitar el cambio hacia una mejor creación e intercambio de conocimientos. Su objetivo es lograr un cambio en las comunicaciones académicas modernas a través del uso efectivo de la tecnología de la información. Se trata de un grupo de trabajo en el que las partes interesadas se sientan a la mesa para un debate abierto con el fin de hablar de cambiar las formas en que se comunica, comparte y utiliza la información académica y científica.

La armonización de los servicios de resolución de identificadores es el principal objetivo del Grupo de Expertos en Identificadores de FORCE11, que dio prioridad a la creación de vínculos entre los servicios de resolución de identificadores. El grupo está dirigido por Tim Clark y Maryann Martone, en colaboración con el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI) y la Biblioteca Digital de California (CDL), han establecido la interoperabilidad de identificadores compactos y han desarrollado un enfoque global para la cita formal de datos de investigación en ciencias de la vida. El enfoque y su desarrollo se describen en un artículo publicado hoy en la revista Scientific Data, que también ha anunciado la adopción de la norma.

El identificador crea un sistema de citación fácil de leer y procesar combinando un prefijo único para el archivo individual con un identificador asignado localmente; apunta a registros idénticos a través de los sistemas de resolución EMBL-EBI o CDL. Para que este sistema funcione globalmente, EMBL-EBI y CDL establecieron un registro de espacio de nombres con un formulario fácil de usar para solicitar nuevos prefijos, y reglas claras de gestión y mantenimiento para resolver todas las referencias a las colecciones de datos correctas. El trabajo sistemático de otros grupos de expertos del DCIP ha definido hojas de ruta para la aplicación de la cita de datos como práctica habitual para los editores y los depósitos de datos.