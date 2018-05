Cómo escribir mejores ensayos

Greetham, B. (2001). [e-Book] How to Write Better Essays. New York, Palgrave, 2001.

Texto completo

¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas pueden producir un ensayo bien estructurado y relevante escrito en un estilo que parece deslizarse por la página con el mínimo esfuerzo? ¿Cree usted que algunas personas simplemente tienen estas habilidades y otras no, y que no hay nada que podamos hacer al respecto? Este libro podría hacerte cambiar de opinión. Abordando cada etapa clave del proceso de redacción de ensayos, How to Write Better Essays le enseña cómo…

Analizar la pregunta y desglosar los términos y conceptos difíciles

Generar una lluvia de ideas de manera efectiva y generar sus propias ideas

Evaluar y criticar los argumentos

Expresar sus pensamientos coherentemente y desarrollar su propio estilo de escritura

Planificar y estructurar su ensayo desde la introducción hasta la conclusión.

…y en el camino, técnicas prácticas muestran cómo analizar, criticar, discutir y evaluar material, mejorar tu estilo, revisar tu borrador final y evitar el plagio.