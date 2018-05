Cómo redactar una tesis de licenciatura: una guía práctica desde tus primeras ideas hasta tu trabajo final

Lipson, C. (2017). [e-Book] How to Write a BA Thesis a practical guide from your first ideas to your finished paper. Chicago, The University of Chicago Press.

La tesis de graduación es la culminación de una educación universitaria, pero ponerse a redactarla puede ser una perspectiva desalentadora. Los estudiantes deben elegir su propio tema y seleccionar al asesor adecuado. Luego necesitan trabajar de manera constante durante varios meses mientras investigan, escriben y gestionan un proyecto independiente de gran envergadura. Ahora hay un mentor para ayudar. How to Write a BA Thesis es una guía práctica y amigable escrita por Charles Lipson, un profesor experimentado que ha guiado a cientos de estudiantes a través del proceso de redacción de tesis. Este libro ofrece consejos paso a paso sobre cómo convertir una idea vaga en una propuesta claramente definida, luego en un borrador y, finalmente, en una tesis pulida. Lipson también aborda temas que van más allá del aula, desde buenos hábitos de trabajo hasta cómo lidiar con problemas personales que interfieren con la investigación y la escritura.