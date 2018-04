Conservación y gestión de la tumba de Tutankamón (KV 62): Bibliografía del proyecto

Wong, Lori, ed.. The Conservation and Management of the Tomb of Tutankhamen (KV 62): A Project Bibliography. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2013.

Texto completo

Como parte del proyecto de colaboración entre el Getty Conservation Institute y el Ministerio de Estado egipcio de Antigüedades para la Conservación y Gestión de la Tumba de Tutankamón, el GCI ha preparado una bibliografía del proyecto.

La bibliografía cubre áreas particulares relacionadas con las necesidades de investigación del proyecto de conservación, incluyendo, Antecedentes e Historia; Estado; Materiales Originales y Técnicas de Ejecución; Sarcófago, Ataúd y Momia; Tratamiento de Conservación; Condiciones Ambientales; y Manejo/interpretación del Sitio y de los Visitantes.

Organizada como una bibliografía temática, la publicación incluye palabras clave seleccionadas para ayudar a los usuarios a centrar sus búsquedas.