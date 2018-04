Somoza, Marta and Guallar, Javier and Rodríguez-Gairín, Josep-Manuel and Abadal, Ernest . Presencia de revistas españolas en bases de datos internacionales., 2017 In: Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Universitat de Barcelona, pp. 161-178. [Book chapter]

Texto completo

Se analiza la presencia de las revistas científicas españolas en las principales bases de datos internacionales (Web of Science, Scopus, DOAJ y otras bases de datos multidisciplinares) poniendo especial énfasis en la distribución por temáticas. Para ello se utilizan los registros y herramientas de la base de datos MIAR (Matriz de Información y Análisis de Revistas), limitando sus contenidos al total de 3.382 revistas españolas en enero de 2017. La situación de revistas españolas en los repertorios más selectivos de WoS (SCI, SSCI y AHCI) es claramente más importante en el índice SCI, donde 8 disciplinas tienen más del 10% de sus revistas indexadas y en el que destaca muy especialmente matemáticas, pero también química, geología e ingeniería industrial, electrónica y telecomunicaciones. La presencia de revistas españolas en Scopus es significativamente superior a la de WoS, y aquí se extiende por un mayor número de disciplinas, entre las que destacan veterinaria y matemáticas, con una cobertura superior al 50% de sus revistas, así como otras como ingeniería civil, ciencias médicas, química y geología. La penetración del acceso abierto entre las revistas españolas que muestra el directorio DOAJ permite observar cómo algunas disciplinas han alcanzado un notable uso del OA en sus revistas, como es el caso de arquitectura y urbanismo,ingeniería industrial, electrónica y telecomunicaciones y ciencias de la computación; mientras que en otras como derecho o ciencias médicas y de la salud tiene en cambio una presencia muy baja.