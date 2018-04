¿Cómo gestionar las diferentes versiones de un articulo en un repositorio de acceso abierto?: preprint, postprint y versión del editor

Hinchliffe, Lisa Janicke. The Privileged Link: Open Access, Version of Record, or Let the User Decide? The Coalition for Networked Information (CNI)

14 abr. 2018

A medida que aumenta la disponibilidad de copias de acceso abierto, las plataformas y bibliotecas se enfrentan cada vez más a la posibilidad de vincular a los usuarios a las diferentes versiones de las copias de registro, así como a la versión de acceso abierto, pero no a la versión de las copias de registro del mismo artículo. Algunos abogan por dar prioridad a la vinculación con las copias en Acceso Abierto, mientras que otros sostienen que se debe dar prioridad a la versión editorial. En muchos casos, esta es una cuestión de si se debe vincular a una copia que la biblioteca ha licenciado sobre las copias que están disponibles gratuitamente; sin embargo, el mismo problema puede ocurrir con respecto al contenido de acceso abierto alojado por el editor frente a las copias disponibles en los repositorios institucionales y en los servidores de preprints.

Alternativamente, algunos recomiendan que la biblioteca presente todas las opciones posibles y permita al usuario decidir qué versión prefiere, lo que crea una serie de desafíos para la experiencia del usuario y la educación. En otros casos, la biblioteca no tendrá la opción, ya que las propias plataformas (por ejemplo, DSDimensions y Web of Science) se enlazan con copias de acceso abierto dentro de la interfaz nativa y el contenido suscrito requiere una licencia institucional que luego utiliza el resolver de enlaces de la biblioteca. Aunque los bibliotecarios y editores conocen relativamente bien los tipos de acceso abierto y el proceso de publicación de los artículos, muchos usuarios no son conscientes de las posibles diferencias entre versiones y se confunden o se sienten frustrados por la creciente complejidad de las opciones de acceso.

Esta sesión temática explorará las implicaciones de estas opciones y cómo podrían alinearse con las diferentes prioridades estratégicas de las bibliotecas y plataformas. Las preguntas que nos planteamos al respecto son: ¿Qué principios pueden ser útiles cuando una biblioteca analiza la toma de este tipo de decisiones? ¿Cómo puede una biblioteca involucrar a su comunidad de usuarios en estas decisiones? ¿Cuáles son las repercusiones de los diferentes enfoques en otros servicios de biblioteca (por ejemplo, la alfabetización informacional y el préstamo interbibliotecario)? Si se desea, ¿cómo puede una biblioteca integrar el enlace al archivo en acceso abierto y la versión del editoren el mismo sistema de descubrimiento/acceso? ¿Qué programas de formación del personal y de usuarios exigen los diferentes enfoques? ¿Debería cambiarse la forma en que se citan los artículos para privilegiar las copias de acceso abierto? Si el acceso abierto se vincula fácilmente o si los usuarios eligen copias de acceso abierto en lugar de la versión del editor, ¿podrían las bibliotecas cancelar suscripciones y reasignar fondos? ¿Realmente necesitan los usuarios la versión del editor?