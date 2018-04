Una visión autista de la Clasificación Decimal de Dewey (DDC)

Justin Spectrum. An Autistic Take on DDC. ALSC Blog. April 19, 2018

Este artículo fue escrito por “Justin Spectrum”, que es el seudónimo de un bibliotecario de servicios para jóvenes en los Estados Unidos. Todas las opiniones son sólo suyas; se puede contactar con él en realjustinspectrum@gmail.com o en Twitter @realjspectrum. A Justin le encantaría saber de ti; envíale un correo electrónico directamente o añade comentarios a esta entrada.

Como bibliotecario de niños autistas, la DDC funciona, y es algo con lo que me siento cómodo. Reconozco que nadie ha inventado un sistema mejor para organizar los libros de no ficción en las bibliotecas públicas. El Sistema Decimal Dewey es parte de mi identidad como bibliotecario. Pero también, la DDC se siente como algo que sólo un autista podría haber inventado. A la pregunta de si Melvil Dewey era autista, hay que decir que su sistema de clasificación de libros es muy literal en la forma en que ordena las cosas, y los autistas a menudo pueden tomar las cosas muy literalmente. El sistema funciona como una mente autista. De hecho, permite recordar cadenas de números, manipularlos y leerlos de nuevo, eso se llama “memoria de trabajo”. Por ejemplo, si nos encontramos con libro ilustrado sobre cómo Harvey Milk y Gilbert Baker inventaron la bandera del Orgullo Gay, los grandes dioses Dewey del Programa Dewey de la Biblioteca del Congreso no lo colocarían en derechos civiles o en fabricación de banderas, sino bajo la historia de California. Porque, literalmente, es un evento que ocurrió en California – si bien, contextualmente, probablemente pertenece a los derechos civiles.-.

A pesar de que la DDC ha tenido a lo largo de su historia 22 revisiones, su “pecado original” está en el mismo Dewey. Aparte de sus puntos de vista problemáticos sobre las mujeres y las minorías, era ante todo un hombre que existía en un tiempo y lugar diferentes al actual. La DDC nació en ese tiempo y lugar; su creación surgió en un momento y mediatizado por ese tiempo y por la forma en que Dewey veía el mundo.

También soy un poco anticuado, ya que me gusta ayudar a la gente a encontrar libros. Así que no me importa que el padre típico no conozca el sistema, porque yo lo conozco. Soy anticuado. No me gusta usar la autocomprobación, así que me imagino que alguien que viene a una biblioteca quiere que le ayude a encontrar libros. Algunos pueden querer enviarme fuera de la ciudad y reemplazarme con un voluntario, pero creo que la referencia y el consejo de un lector en una sala infantil son servicios útiles.

Entonces, ¿Cuál es la respuesta? ¿Desechamos a Dewey porque era un conservador y su sistema reflejaba el patriarcado, el eurocentrismo, etc.? ¿O esperamos que haya gente “despierta” en el Programa Dewey adapte el sistema DDC a los tiempos que corren? Me inclinaría por lo segundo.

Todavía quiero ese tatuaje, y todavía sueño con el día en que los libros sobre autistas se clasifiquen en 323 en lugar de 616. Es complicado.