Un estudio sobre la industria creativa como pilar del crecimiento sostenido y la diversificación

Hendrickson, M. and S. Stanley Niaah [e-Book] A study on the creative industry as a pillar of sustained growth and diversification. México, CEPAL, 2018.

Este estudio identifica los factores críticos de éxito que han resultado en la competitividad global y la sostenibilidad de individuos, empresas y emprendimientos dentro de los subsectores de la música y el cine en Jamaica. Para anclar el estudio de las empresas y emprendimientos individuales, se evalúa en primer lugar la evolución histórica y las tendencias recientes en el desarrollo de los subsectores de la música y el cine, incluyendo su contribución económica y los principales desafíos y oportunidades para su desarrollo posterior y las lecciones aprendidas.