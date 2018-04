Martin Valdunciel, M. Engracia De la formación de usuarios a la alfabetización informacional. Sociogénesis de un discurso bibliotecario en España (1999-2015)., 2017 PhD Tesis thesis, Universidad de Zaragoza. [Thesis]

Texto completo

Desde finales del siglo XX el mundo bibliotecario ha venido reelaborando una faceta educativa, la que se conoce en nuestro país como “formación de usuarios”, enfocada a enseñar a utilizar fuentes de información, perfilando un nuevo saber experto que se conoce como alfabetización informacional (information literacy). La information literacy se concibe convencionalmente como un proceso, protocolizado en un conjunto de etapas, que busca lograr que los usuarios sean competentes en el uso, proceso y gestión eficaz de información. Desde el ámbito de la Biblioteconomía suele contemplarse la alfabetización informacional como una realidad dada, natural, y es estudiada, de forma general, desde perspectivas tecnicistas y manageriales que no acostumbran a salir del propio campo (se centran en análisis de estándares e indicadores, modelos, estrategias de aplicabilidad, evaluación, etc.) A nuestro entender, se trata de una óptica que resulta insuficiente para comprender la trascendencia social y política tanto de la institución bibliotecaria como de la actividad de su personal y de las construcciones discursivas que produce. Entre las aportaciones de la tesis cabe destacar que, a la hora de abordar el objeto de estudio, cambia la lente analítica y el marco de relaciones de forma que entiende la alfabetización informacional, ese nuevo saber experto materializado en diferentes modelos desde finales del siglo XX, no como una entidad universal, neutra, natural o resultado necesario de la evolución del medio bibliotecario, sino como un constructo social, como una realidad histórica sujeta a intereses. Al conjunto de significaciones, prácticas, conocimientos, etc., que diferentes colectivos y agentes asignan a la nueva alfabetización, lo identificamos como discurso informacional.