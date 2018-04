Revisión de la Transformación Digital: Inteligencia Artificial Decodificada

Digital Transformation Review. Eleventh Edition: “Artificial Intelligence Decoded”. Paris, Capgemini, 2018.

La Inteligencia Artificial está transformando rápidamente la forma en que interactuamos, obtenemos información, completamos tareas y optimizamos las operaciones comerciales. Con las oportunidades aparentemente ilimitadas que implica la IA trasformaciones que cambiarán nuestro futuro.

La Inteligencia Artificial, o IA, ha recorrido un largo camino desde su creación en 1956. En pocas palabras, la IA se refiere a la teoría y desarrollo de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

La 11ª edición de la publicación insignia de Capgemini, la Digital Transformation Review, se centra en la Inteligencia Artificial (IA), un tema de gran interés tanto para los consumidores como para las empresas. La publicación destaca la perspectiva de Capgemini a través de dos recientes informes de investigación global realizados por el Digital Transformation Institute: Conversational Commerce: Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives y Turning AI.

AI será la tendencia de tecnología de negocios más debatida, invertida y perturbadora de los próximos años. Las organizaciones deben entender cómo aplicar esta innovación y convertirse en una empresa verdaderamente inteligente.