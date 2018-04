Enfoques para evaluar el impacto científico en Humanidades y Ciencias Sociales

Approaches to Assessing Impacts in the Humanities and Social Sciences [e-Book] Federation for the Humanities and Social Sciences, 2018

El presente informe se basa en el documento de trabajo de 2014 y examina con mayor detalle los factores clave que determinarán el éxito de los esfuerzos de evaluación de impacto, centrándose en las humanidades y las ciencias sociales. Este informe proporciona una visión general de los beneficios previstos de la evaluación de impacto, los riesgos potenciales de sistemas de evaluación defectuosos, las características de la investigación de FSS que afectan los esfuerzos para evaluar el impacto, y las fortalezas y debilidades de varios enfoques de evaluación. Concluye con un conjunto de recomendaciones que describen un enfoque flexible, pluralista e integral de la evaluación de impacto.