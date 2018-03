Merriam-Webster añade una palabra inventada por ‘Los Simpsons’ a su diccionario

Los Simpson son algo más. Basta con ver que predijeron la victoria electoral del presidente Donald Trump 16 años antes de que fuera elegido, pero su mayor legado parece ser la incorporación de una palabra inexistente a uno de los más reputados diccionarios de lengua inglesa.

La palabra “embiggen” fue acuñada por primera vez en el episodio de 1996 “Lisa the Iconoclast” cuando los estudiantes oyen una cita de la profesora Edna Krabappel sobre el espíritu del fundador de Springfield, Jebediah Springfield que dice “A noble spirit embiggens the smallest man”

A noble spirit embiggens the smallest man. Also, ‘embiggen’ is now a word we enter. https://www.merriam-webster.com/dictionary/embiggen …