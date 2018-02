Guía práctica del pensamiento crítico: juegos y actividades para desarrollar habilidades de pensamiento crítico

The Critical Thinking Workbook: games and activities to develop critical thinking skills [e-Book]. Global Digital Citizen Foundation, 2016.

Texto completo

La guía permite explorar a través de juegos y actividades que es el pensamiento crítico, para que el aprendizaje sea un placer. El libro será de gran ayuda para que tanto el bibliotecario como los estudiantes puedan desarrollar habilidades de comunicación y resolución de problemas con juegos y actividades. Tiene actividades que se adaptan a cualquier nivel de grado que desee.

Las páginas de actividad en el Libro de Trabajo de Pensamiento Crítico están diseñadas para ser compartidas y exploradas. Puede utilizar la guía como un documento electrónico que puede editar directamente en su ordenador.

El objetivo del libro es:

Cultivar habilidades de pensamiento crítico

Alentar a los estudiantes con divertidos juegos y actividades sobre el pensamiento crítico

Crear confianza en la comunicación

Extender la capacidad de imaginación de los estudiantes