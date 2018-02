Optimización de medios sociales (SMO) en bibliotecas: principios para construir y comprometer a la comunidad,

Rossmann, D. and S. W. H. Young (2016). [e-Book] Social Media Optimization: Principles for Building and Engaging Community. Chicago, ALA, 2016.

La optimización de medios sociales (SMO) es una estrategia programática para construir e involucrar a la comunidad a través de redes sociales. Este número de Library Technology Reports (vol. 52, no. 8), ofrece directrices prácticas para implementar este modelo flexible y comprensivo de construcción comunitaria, estructurado en torno a cinco principios interrelacionados:

Crear contenido compartible.

Hacer que compartir sea fácil.

Recompensar el compromiso.

Compartir proactivamente.

Medir el uso y fomentar la reutilización.

En última instancia, el SMO beneficia tanto a la biblioteca como a los usuarios de la biblioteca, introduciendo un modelo para conectar a los usuarios con el contenido relevante, escuchando a la comunidad y construyendo relaciones sostenibles.

