Revisión bibliográfica sobre las necesidades del usuario relacionadas con los metadatos

Venlet, J., K. S. Farrell, et al. (2018). [e-Book] Literature Review of User Needs. Ohio, OCLC Research Library Partnership Web Archiving Metadata Working Group.

Texto completo

Se estableción el Grupo de trabajo de metadatos sobre archivo web de la Asociación de bibliotecas de investigación de OCLC para recomendar las mejores prácticas de metadatos descriptivos para el contenido web archivado que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, mejore la detección y mejore la coherencia de los metadatos. Con ese fin, el grupo llevó a cabo una revisión de la literatura para informar sobre el desarrollo de las mejores prácticas. Para ello se seleccionaron lecturas que incluían, como mínimo, una sección sustantiva relacionada con los metadatos, pero la mayoría abarcaba una franja más amplia de cuestiones. Esto les ayudó a aprender mucho más sobre quiénes son los usuarios de los archivos web, las estrategias que utilizan y los retos a los que se enfrentan. La literatura se divide en dos categorías claras: las necesidades de los usuarios finales y las necesidades de los profesionales de metadatos. Esta revisión caracteriza los tipos de usuarios finales, sus metodologías de investigación, las barreras de uso, las interfaces de descubrimiento y la necesidad de servicios de apoyo y extensión. La revisión de las literaturas de los profesionales aborda la necesidad de prácticas escalables, las normas y prácticas compartidas actualmente en uso, los resultados de una variedad de estudios de casos y otros enfoques de los metadatos.