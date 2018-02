La imagen de las bibliotecas en la literatura

Escuchar el programa de Radio

“Con la música a otra parte” es un programa temático sobre música de Radio Universidad de Salamanca realizado por Julio Alonso Arévalo. En esta ocasión hemos puesto música sobre palabras que aluden a la imagen social de las bibliotecas bibliotecarios y el mundo de la información.

El el programa hemos escuchado:

0. Sintonia Pixies “Planet of sound”

Álbum: Trompe le Monde

Fecha de lanzamiento: 1991

Género: Música alternativa/Indie

“Digital” de Joy División con las palabras del libro “Dublinesca” de Enrique Vila Matas

“Se ha sentado ante la pantalla del ordenador poniendo la misma

cara que Spider cuando muestra nítidamente su incomunicación con un

mundo que no comprende. Primero, busca últimas noticias en Google

sobre él. Al igual que en los últimos días, no hay ninguna. Navega luego

un rato por los más diversos lugares y da finalmente con un artículo que

le parece curiosamente relacionado con su decisión de celebrar un

funeral en Dublín. En él se habla de que se llegará más pronto de lo

esperado a una digitalización de todo el saber escrito y a la

desaparición de los autores literarios en aras de un único libro universal,

de un flujo de palabras prácticamente infinito, lo que se alcanzará,

naturalmente, dice el articulista, a través de Internet.”

Enrique Vila-Matas “Dublinesca”

2. Música “Here with me” de Dido, y palabras de Javier Cercas

“Para lugares seguros, las bibliotecas públicas. El primer espacio de esperanza en la selva de asfalto. En cualquier gran ciudad, la biblioteca quintuplica el número de carnets de socios del mayor club de fútbol. Todos los días pasan cosas, pero no hay ninguna noticia de bibliotecas en los medios de comunicación. Allí conviven todas las generaciones, los géneros, las tribus urbanas. En ese espacio común no hay separadores ni separatistas. Es un lugar de encuentro, donde todos somos iguales. Es un lugar presencial, pero también íntimo, donde vivir la felicidad clandestina de abrir lo desconocido.”

Javier Cercas La Geografía del Miedo

3. David Sarborn “Commin’ horn baby” con texto de José Luis Martín Descalzo

“Sí, henos aquí en un mundo superinformado que informa de todo menos de lo fundamental. Henos aquí en un tiempo en que nunca sabremos si los hombres aman, esperan, trabajan y construyen, pero en el que se nos contará con todo detalle el día que un hombre muerda a un perro. Presiento que aquí está una de las claves de la amargura del hombre contemporáneo: sólo vemos el mal, sólo parece triunfar la estupidez.” J.L. Martín Descalzo “Razones para vivir”

4. Música de Frenec Snetberg “Szivárvárny” Marshall MacLuhan “La galaxia Gutenberg”

«Cuando la imprenta fue algo nuevo, se mantuvo como un desafío al viejo mundo de la cultura del manuscrito… Hasta más de dos siglos después de la imprenta, nadie descubrió cómo mantener un tono o actitud particular a lo largo de una composición en prosa…. El libro impreso fue un nuevo medio visual disponible para todos los estudiantes, e hizo anticuada la educación anterior. El libro fue literalmente una máquina de enseñar, allí donde el manuscrito fue tan solo una primitiva herramienta para la enseñanza» Marshall McLuhan. “La Galaxia Gutenberg” Toronto: University of Toronto Press, 1962

5. Música Jimmy Smith “On for filly Joe” y palabras de Roberto Bolaño

“Lo bueno de robar libros -y no cajas fuertes- es que uno puede examinar con detenimiento su contenido antes de perpetrar el delito.” Roberto Bolaño

6. Anoauir Barehin Trio “Ashkabab” y letra de Alberto Ruy Alvarez “En los labios del agua”.

“Vestido de raso azul y rojo, con el turbante blanco brillante, el halaiquí extendía cada historia ante los ojos asombrados de su público como si desdoblara un gran mapa en el aire. El placer de contarlas y de escucharlas era evidente. Hasta mi ventana llegaba esa sensación de embrujo placentero, esa especie de humedad envolvente que viajaba con su voz. Una bruma cálida de palabras creciendo en círculos concéntricos. Más de una vez me había dejado seducir por estos contadores que sabían más historias de la gente, y las sabían mejor que muchas bibliotecas y archivos”

Alberto Ruy Alvarez “En los labios del agua”.

7. Avishai Cohen “The Capitan & the ship at sea” con palabras de Mario Crespo

“Encontré un cuento de Felisberto Hernández, en el que el acomodador de un cine descubre que posee un don: emitir luz. Él es la luz. Él es la bombilla. El cuento no contempla una propiedad llamada autoabsorción, en virtud de la cual todo cuerpo que emite luz también consume su propia luz. Ese es el motivo por el que el 99 % del conocimiento que alberga cualquier biblioteca [o incluso un solo libro, el tamaño no importa] muere en la celulosa de esa biblioteca. En Internet, esa autoabsorción la constituye la información viral. Agustín Fernández-Mallo, El hacedor (de Borges), Remake”

Pasaje de Crespo, Mario. “Biblioteca Nacional.”

8. Música de Steve Winwood “Silvia” y las palabras de Kurt Vonnegut en “Un hombre sin patria”

“Mientras que sobre el tema de la quema de libros, quiero felicitar a los bibliotecarios, no famosos por su fuerza física, que, por todo el país, se han resistido firmemente frente a los matones antidemocráticos que han tratado de eliminar ciertos libros de sus estantes, y destruyeton los registros en vez de tener que revelar a policía del pensamiento los nombres de las personas que llevaron a cabo el registro de esos títulos. Por lo que la América que amé todavía existe, pero no en la Casa Blanca, ni en el Tribunal Supremo, ni el Senado, ni la Cámara de Representantes, o los medios de comunicación. La América que amaba aún existe en los mostradores de nuestras bibliotecas públicas.”

Kurt Vonnegut “Un hombre sin patria”

9. Música “Sitll got the blues” de Gary Moore con palabras de Alberto Ruy Alvarez “Quinteto de Mogador”. Una concesión no bibliotecaria en el ecuador del programa. Justificada por la calidez, calidad y sensualidad del txxto. Muy recomendable.

Esa mujer obsesiva cerró los párpados de su amante y le dio un beso en la frente. Luego otro en la boca. Dejó en los labios del muerto una mancha intensamente roja. Alguien estuvo a punto de limpiarla con un pañuelo pero ella lo impidió. Así por lo menos algo tan personal y frágil como la huella de sus labios se iría con él.

Iba a besarlo de nuevo cuando, al inclinarse, salió de su pecho la pequeña mano de plata que colgaba de su cuello. Un talismán poderoso, hecho por los orfebres de su ciudad, Mogador. El metal ligero tocó la boca del muerto antes que ella y, de los labios fríos, brotó una voz desgarrada y tumultuosa, como agua hirviente. Nos asustó. Imposible según los médicos pero salió como de una fuente. Era un quejido hondo que muy poco a poco se fue ordenando en sílabas claras. El cuerpo inmóvil, tocado accidentalmente por la mano de plata, parecía de pronto iluminado desde dentro por su voz.

Alberto Ruy Sánchez “Quinteto de Mogador”

10. Georges Benson “Afirmation” con palabras de Roberto Bolaño “Los detectives salvajes”

“No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo diecisiete años, me llamo Juan García Madero, estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho sino Letras, pero mi tío insistió y al final acabé transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche. O al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho, pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los real visceralistas o viscerrealistas e incluso vicerrealistas como a veces gustan llamarse.”

Los detectives salvajes de Roberto Bolaño

11. Joe Jackson “What the use” con palabras de Haruki Murakami “Al sur de la frontera al oeste del sol“

“La lectura era como una adicción; Leía mientras comía, en el tren, en la cama hasta altas horas de la noche, en la escuela, donde me quedaba con el libro oculto para poder leer durante la clase. En poco tiempo me compré un pequeño equipo de música y pasaba todo mi tiempo en mi habitación, escuchando discos de jazz. Pero no tenía casi ningún deseo de hablar con nadie sobre la experiencia que adquirí a través de libros y música. Me sentía feliz sólo, siendo yo y nadie más. En ese sentido yo podría ser llamado solitario”

Haruki Murakami, Al sur de la frontera, al oeste del Sol

12. Música de Jhon Coltrane “Nature boy” y textos de Dylan Thomas, el poeta enamorado de las palabras

“(…) quería escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles, y antes de poder leerlas, me había enamorado de sus palabras, sólo de sus palabras. Lo que las palabras representaban, simbolizaban o querían decir tenía una importancia muy secundaria; lo que importaba era su sonido cuando las oía por primera vez en los labios de la remota e incomprensible gente grande que, por alguna razón, vivía en mi mundo.”

Dylan Thomas

13. Música de Jhon Anderson y Rick “Wakeman Just one man” con palabras de Antonio Muñoz Molina

“En la biblioteca pública… yo leo, trabajo, escribo alguna postal, gustosamente solo y a la vez acompañado, mecido por el rumor cauteloso de la gente”

Antonio Muñoz Molina

14. Thin Lizzy “Wiskhey in the Jar” con palabras de José Oretaha y Gasset “La misión del bibliotecario”

“Mas no sólo hay ya demasiados libros, sino que constantemente se producen en abundancia torrencial. Muchos de ellos son inútiles o estúpidos, constituyendo su presencia y conservación un lastre más para la humanidad, que va de sobra encorvada bajo sus otras cargas…. Me parece que ha llegado la hora de organizar colectivamente la producción del libro. Es para el libro mismo, como modo humano, cuestión de vida o muerte. “

“Por otra parte, tendrá el bibliotecario del porvenir que dirigir al lector no especializado por la selva selvaggia de los libros y ser el médico, el higienista de sus lecturas. … En suma, señores, que a mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, “la mise au point” de la función vital que es el libro.”

José Oretaha y Gasset “La misión del bibliotecario“

15. Sintonía final de Cierre. Cancion “Librarian” del grupo My Morning Jacket

Camina por el patio, hacia la biblioteca…

Puedo oír el zumbido de los insectos y las hojas cerca de mis pies…

Pasea por la escalera, en el pasillo de los libros…

Desde que tenemos la internet estos son difícilmente usados…

Entro en el baño de hombres…peinando mi pelo…

Cuando dios nos dio espejos no tenía ni idea…

En busca de una lección en los periódicos…

Ahí te espío escuchando la radio AM…

Karen de Carpenters, cantando bajo la lluvia…

Otra encantadora víctima del diabólico espejo…

No es que no estés tratando, con un lápiz en tu pelo…

De desafiar la belleza que el buen señor puso ahí…

Simple y pequeño ratón de biblioteca. Escondida debajo…

Es la más sexy bibliotecaria… Quítate esas gafas y deja caer tu pelo para mí.

Así que te veo a través de la biblioteca, imaginando una escena:

Tú y yo en la cena, pasando el tiempo, y luego a dormir

Y entonces qué podría decirte yo a ti, acostada ahí en la cama?

Estas palabras, con un beso, plantaré en tu cabeza:

¿Qué hay dentro de nuestras cabezas que nos hace hacer lo contrario…?

Nos hace hacer lo contrario de lo que es correcto para nosotros?

Porque todo estaría bien…y todo sería bueno…

Si todo el mundo diera… cada uno lo que puede.

Dulce pequeño ratón de biblioteca. Escondida debajo…

Es la más sexy bibliotecaria…

Quítate esas gafas y deja caer tu pelo para mí.

Quítate esas gafas y deja caer tu pelo para mí.

Simple pequeña belleza. El cielo en tu respiración.

El más simple de los placeres. El mundo en su mejor forma.

“Librarian” del grupo My Morning Jacket