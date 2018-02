¿Deberían contar como trabajo los datos generados por los usuarios en internet? Valor de los datos creados por los usuarios en la economía del conocimiento

Arrieta Ibarra, Imanol and Goff, Leonard and Jiménez Hernández, Diego and Lanier, Jaron and Weyl, E. Glen, Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond ‘Free’ (December 27, 2017). American Economic Association Papers & Proceedings, Vol. 1, No. 1, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3093683

Muchas de las tareas que hacemos a diario en Facebook u otros portales generan beneficios a estas empresas en términos de publicidad, cuyo beneficio no redunda en quienes han añadido valor para que otros usuarios utilicen ese recurso. Por ello, un grupo de investigadores de la prestigiosa Universidad de Stanford considera que los datos creados por los usuarios en Internet, y que generan valor para empresas privadas deberían pagarse como trabajo. Y proponen una sindicación de los internautas para lograrlo,

En la economía digital, los datos de los usuarios suelen tratarse como capital creado por empresas. Esto deja de lado el papel de los usuarios en la creación de datos, reduciendo los incentivos para los usuarios, distribuyendo las ganancias de la economía de datos de manera desigual y alimentando los temores a la automatización. En su lugar, tratar los datos (al menos parcialmente) como mano de obra podría ayudar a resolver estos problemas y restaurar un mercado funcional para las contribuciones de los usuarios, algo que podría ir en contra de los intereses a corto plazo de las empresas monopolistas dominantes que se han beneficiado de que los datos sean tratados como “libres”. El poder compensatorio, en forma de competencia, un movimiento laboral de datos y/o una regulación reflexiva podría ayudar a restaurar el equilibrio.