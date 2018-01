Sureda, J., R. Comas, et al. (2010). [e-Book] Fuentes de información bibliográfica a través de Internet para investigadores en educación. Madrid, REDINED, 2010.

El rápido y espectacular desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha contribuido a crear un complejo y saturado entorno informacional. Es tal la cantidad de información disponible sobre cualquier tema que resulta prácticamente imposible poderla conocer y consultar en su totalidad, y mucho menos digerirla de forma adecuada. Nada extraño, pues, que se hable de infoxicación (Cornella, 2002) y de angustia informativa (Wurman, 2001); una especie de intoxicación intelectual producida por el exceso de información y cuyas consecuencias -paradojas de la vida- en poco difieren de las producidas por la escasez de información: la más absoluta de las parálisis intelectuales. La sobreinfor- mación (information overload) equivale a desinformación. La existencia de este nuevo entorno de información, cualitativa y cuantitativamente complejo, plantea la conveniencia de que los estudiantes e investigadores de cualquier disciplina adquieran unas capacidades y unas destrezas que hace pocos años eran superfluas. Más aún si se tiene en cuenta que las TIC se han consolidado como la principal fuente de documentación académica (Sureda y Comas, 2006). Para desenvolverse satisfactoriamente en este nuevo entorno informacional no son ya suficientes las habilidades básicas que durante siglos han permitido la integración en el mundo cultural: saber leer, saber escribir y saber contar. En la actualidad se necesita también otra alfabetización que se ha denominado informacional y con la que se hace referencia a “the abilities to know when information is needed, to be able to identify, access, evaluate and effec- tively use information for the issue or problem at hand” (National Forum on Information Literacy, 2006).