El papel vital de la investigación académica en la sociedad actual

Chan, G. (2017). [e-Book] The Research University in Today’s Society. London, UCL Press.

En esta conferencia temática, el inversor y filántropo Gerald Chan examina el papel de la filantropía en el entorno de la educación superior, que cambia rápidamente. Propone que la sociedad se verá limitada si el propósito de las universidades es visto como un recurso humano y no humano. El Dr. Chan sostiene que la independencia de las universidades es crucial para mantener el equilibrio entre su doble papel como motores de la economía y lugares de investigación impulsados por la curiosidad, y que una asociación público-privada filantrópica es vital para ello. La educación superior no es barata; pero lo que es más caro para la sociedad son las consecuencias de no apoyar a sus universidades… En una sociedad democrática, los gobiernos van y vienen, y las prioridades de financiación del gobierno van y vienen, pero una dotación bien gestionada perdura. La conferencia de la Dra. Chan, que invita a la reflexión, abarca desde las creencias previas a la iluminación hasta la invención por Steve Jobs de los primeros Apple Macs, para demostrar el papel vital de las universidades para la humanidad.