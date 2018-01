El papel de la biblioteca en la Gestión de Datos de Investigación (GDI)

Bryant, R., A. Clements, et al. (2017). [e-Book] Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role. Dublin, Ohio OCLC Research, 2017.

Texto completo

La gestión de la información de investigación (RIM) es la agregación, curación y utilización de la información sobre investigación, que está emergiendo como un área de creciente interés y relevancia en muchas bibliotecas universitarias.

La gestión de la información de investigación (RIM) tiene correlación con muchos aspectos de los servicios bibliotecarios tradicionales en el descubrimiento, adquisición, difusión y análisis de las actividades académicas, y lo hace a través del nexo con los sistemas de datos institucionales, los flujos de trabajo del profesorado y los socios institucionales.

La adopción del MRI ofrece a las bibliotecas nuevas oportunidades para apoyar los objetivos institucionales y de investigación. El propósito de la publicación es ayudar a las bibliotecas y otras partes interesadas de la institución a comprender el desarrollo de prácticas de gestión de la información de investigación y, en particular, el valor añadido que las bibliotecas pueden ofrecer en un ecosistema complejo. Este trabajo forma parte de un conjunto de publicaciones y recursos en torno a las prácticas del MRI.