10 sitios web más interesantes y eficaces para informarse sobre la actualidad del mundo bibliotecario

Reportaje escrito por Enrique Navas Benito / Director de la Academia Auxiliar de Biblioteca y la Revista Desiderata en el nº 7 de la Revista Desiderata

Pues bien, éstos son, bajo el punto de vista absolutamente subjetivo de quien escribe este artículo, los 10 sitios web más interesantes y eficaces para informarse sobre la actualidad del mundo bibliotecario. Perdonen, de corazón, aquéllos que me haya pasado por alto, por desconocimiento o por olvido y/o despiste. Y, repito, son sitios web de INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA, no de recursos, academias, artículos, etc. pese a que también coexistan con la actualidad en los Sitios que les propongo. Hablo (quiero dejarlo claro) de noticias sobre bibliotecas y actualidad en el ámbito bibliotecario, aunque no sea éste el único contenido las 10 siguientes páginas web ya que, casi todas ellas, aportan muchísimas más cosas que actualidad. El orden de exposición no está relacionado con el orden de importancia de las Páginas; está elegido así fruto del azar. Espero que les sirva:

1.Infobibliotecas

Descripción: Empresa con una amplia experiencia en el sector, suministrando todos los fondos que una biblioteca pueda necesitar. Se ha consolidado en el mercado, como organización especializada en el suministro y gestión de fondos documentales en cualquier idioma y formato, exclusivamente con destino a Bibliotecas y Centros de Documentación. Informa sobre actualidad bibliotecaria en su sitio web y en sus RRSS.

Web: www.infobibliotecas.com

2.BlogBibliotecas

Descripción: El Blog oficial del MECD sobre bibliotecas (actualidad es uno de sus servicios) ha sido sin duda un aierto de la Secretaría de Estado de cultura. En él podremos encontrar información relevante relativa al mundo bibliotecario español.

Web: http://blogbibliotecas.mecd.gob.es

3.Universo Abierto

Descripción: Universo Abierto es el Blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. UA quiere ser un referente para el mundo profesional de las bibliotecas y la documentación en general. Comandado por el bibliotecario Julio Alonso Arévalo, Universo abierto es un referente de actualidad y recursos en el mundo bibliotecario español y mundial.

Web: www.universoabierto.org

4.Sección de noticias del portal Bibliopos

Descripción: Bibliopos es una Web de recursos e información para opositores a bibliotecas creada y dirigida por Lía González, en la que además de proporcionar muchísimo material e información de interés para el opositor, se informa sobre noticias y actualidad bibliotecaria.

Web: www.bibliopos.es

5.Blog personal de Julián Marquina

Descripción: El profesor Marquina, CM del Grupo Baratz, dirige su Blog personal en el que publica interesantísimos post sobre Información y Documentación.

Web: www.julianmarquina.es

Descripción: Blog de esta academia. Pese a ser una academia de formación, contamos con un activo blog en el que se publican noticias y reportajes, artículos, etc.

Web: www.auxiliardebiblioteca.com/blog

7. Biblogtecarios

Descripción: Biblogtecarios es un blog colaborativo que informa sobre Biblioteconomía a través de artículos escritos por sus componentes sobre actualidad bibliotecaria.

Web: www.biblogtecarios.es

8.Sección de noticias de prensa de la BNE

Descripción: La Biblioteca Nacional de España ofrece en su Web una sección de noticia que, aunque bien es cierto que suelen ser relacionadas con la propia Biblioteca, también con acontecimiento especialmente importante en la Biblioteconomía española. Fundamental.

Web: www.bne.es/es/AreaPrensa

9.Soy bibliotecario

Descripción: Más que útil y magnífico blog, argentino de origen con versión española .es, que publica sobre literatura, biblioteconomía, libros, etc. realmente bueno porque editan muchísimos post y de variados temas de actualidad bibliotecaria.

Web: soybibliotecario.blogspot.com.es

10. Dokumentalistas

Descripción: Web de recursos para profesionales de la Información y la Documentación, donde la Biblioteconomía y su actualidad también cobran gran importancia. Muy recomendable

Web: www.dokumentalistas.com