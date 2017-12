Ramiro Leonardo Ramirez Coronel, Pablo Alejandro Quezada Sarmiento. “Consumo y visualización de datos enlazados mediante aplicaciones web de código libre“. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies: IJISEBC, ISSN-e 2387-0184, Vol. 4, Nº. 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: Diciembre/December), págs. 15-22

Texto completo

La Web se ha convertido en un recurso necesario de uso diario, los beneficios que ofrece, al ser una fuente de conocimiento y colaboración, dando lugar a nuevas iniciativas como los datos enlazados, cuyo propósito es vincular los datos esparcidos por la Web por medio de relaciones semánticas entre estos. El propósito de este artículo, es mostrar las mejoras del consumo y visualización de datos enlazados en la Web, de tal manera que cualquier usuario, con o sin ningún tipo de conocimiento sobre el tema, pueda explorar bases de datos semánticas, mediante la construcción de un software capaz de proporcionar un buscador para obtener información relacionada a un término de búsqueda en lenguaje natural que es convertido a consulta SPARQL, así como también la visualización de resultados, por medio de un grafo, para lo cual se realiza una investigación y análisis de aplicaciones de código abierto existentes; además de considerar los repositorios semánticos más utilizados que aportaron a la propuesta y desarrollo del software.